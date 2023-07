46 años de Misión en África: "Ha sido muy duro, pero habría ido a donde me hubiesen enviado"

En España tenemos más de 10.100 misioneros repartidos por África, América, Asia y Oceanía. La mayoría de ellos son mujeres y, aunque crece el número de laicos en misión, especialmente, de familias misioneras, los sacerdotes y las religiosas siguen siendo mayoría. Según Obras Misionales Pontificias, somos el país que más misioneros aporta, su edad media es de 75 años y más del 60% están en activo.

Precisamente, la religiosaPilar Serrano ha estado 46 años de misionera en África. Su primer destino fue Níger, donde vivió las sequías y las hambrunas que asolaron a la población. "Era una iglesia pequeña pero muy integrada, capaz de vivir con la gente y ayudar", ha dicho la Serrano en 'Mediodïa COPE'. "Ayudábamos, pero sin imponer ninguna idea, ya que tenían que ser ellos los que la desarrollaran".

La franciscana misionera de María trabajó durante algunos años en un hospital con niños, una experiencia "muy dura, pero donde se pudo ayudar mucho", ha asegurado Pilar Serrano en 'Mediodïa COPE'. "Allí se han cuajado relaciones de respeto y de amistad. Habría ido a donde me hubieran enviado, pero me gustaba mucho África y me interesaba, así que tuve mucha suerte".

Semana Española de la Misionología

El testimonio de Pilar Serrano ha sido uno de los que se han compartido en la Semana Española de Misionología, que se está celebrando desde el lunes en la Facultad de Teología de Burgos. Esta edición, la número 75 de este evento anual, lleva por título 'Mujer y misión' y está organizada por esta Facultad, la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias, Obras Misionales Pontificias (OMP) y la delegación de Misiones de Burgos.