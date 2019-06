El Aneto también tiene cola: montañeros hacen fila para coronar la cima aragonesa

Ha vuelto a pasar. De nuevo una montaña abarrotada de gente. Si hace unas semanas alucinábamos al ver el “atasco más alto del mundo”, la aglomeración en el punto más alto del planeta, o sea en el Everest, ahora esa fotografía se repite.

Ha sido este fin de semana y ha sido aquí, en España. En concreto en el Pico Aneto, en Huesca, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. La imagen no tiene desperdicio. Imagina a 250 montañeros queriendo coronar la cima aragonesa. Lógicamente había cola, más de una hora de espera en el conocido como puente de Mahoma, un punto sensible por la dificultad que supone el pasarlo. Es un punto de cruce, y no queda ahí la cosa.

Porque a la imagen del mogollón hay que unir la de los valientes que se disponían a coronar el Aneto calzando mocasines, otros en camisa, algunos quitándose los calcetines sin supervisión ninguna arriesgando a despeñarse todo eso lo interceptó la Guardia Civil, Javier Cabrera es un montañero de Madrid, de 34 años, que precisamente este pasado fin de semana subía el Aneto y era testigo de este nuevo atasco en las alturas. Confiesa que hubo momentos que lo pasó muy mal: "En ciertos momentos fue un poco caótico porque además la gente no respeta el hablar entre unos y otros para ver quién pasa primero”, ha contado este martes en 'Mediodía COPE'.

Javier evitó la cola por ser muy madrugador: "Lo hice el domingo muy pronto, a las 8 de la mañana ya estaba en la cima y veía por el Valle de la Reclusa y por el Valle de Coronas cómo entraban 20 o 30 personas por cada lado”. Y ahí fue cuando empezó a ver la cola. “La gente que iba bajando el sábado avisó de que estaba totalmente impracticable así que decidimos quedarnos a dormir en el Pie del Aneto y a las 4 de la mañana del domingo nos levantamos para subir a coronarlo”.

¿De donde viene la moda de subir las montañas? Javier lo tiene claro: “Se está poniendo muy de moda las montañas, pero tenemos que tener todos mucha conciencia de seguridad. Lo que no podemos es llegar a ese pico y que falte la seguridad”.