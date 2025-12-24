La historia de María, la madre que encuentra en 'Proyecto Miriam' la ayuda que no le da la Administración: "De todo se sale"

En España, las mujeres embarazadas reciben una media de apenas seis euros y medio de ayuda por parte de las administraciones públicas, según datos del informe MAPA de la maternidad 2024. Frente a esta realidad, existen asociaciones que apoyan la maternidad, como el 'Proyecto Míriam', que en el municipio madrileño de Parla acoge a mujeres embarazadas o con bebés de hasta tres años en situación de exclusión social. Este es el caso de María, una madre que llegó al proyecto embarazada de su segunda hija y en una situación muy complicada.

Un "salvavidas" en el momento más difícil

María se encontró de repente divorciada, sin trabajo y sin recurso alguno para cuidar de sus dos niñas, Carla y Victoria, que ahora tienen tres y cuatro años. "La verdad que me encontraba en una situación bastante mala", explica. Fue a través de una trabajadora social como conoció el proyecto, que se convirtió en un apoyo fundamental para ella.

La ayuda que recibió fue integral. Una vez al mes, la asociación le proporcionaba una recolecta de alimentos generales, además de suplirle con pañales, cremas, colonias y leche materna para sus hijas. "Fue una ayuda, pero muy grande", asegura María, quien también recibió apoyo para "hacer frente a unos pagos de facturas que yo no podía asumir en ese momento".

De la vulnerabilidad a la independencia

Hoy, la situación de María es muy diferente. Ha conseguido ser independiente y trabaja como dependienta. Desde su experiencia, opina que el llamado "escudo social" no es suficiente: "Por supuesto que no es suficiente, y claro que sí que se podría hacer más". En este sentido, reclama "menos tonterías y más ayudas de verdad, a la gente que realmente lo necesita".

Su mensaje para otras madres que puedan estar pasando por una situación similar es de esperanza. Les diría "que tiene que mirar al frente, que al final sí que hay salida, y que aunque no sea mucho por parte del gobierno, sí que hay instituciones como 'Proyecto Míriam'".

A lo largo de sus 10 años de historia, el 'Proyecto Míriam' ha ayudado a más de 300 personas y actualmente atiende a 40 mujeres, teniendo incluso lista de espera. María, aunque ya no forma parte del programa, sigue profundamente agradecida: "Me sigo acordando de ellos y todavía me siguen preguntando qué tal estamos, y la verdad que, pues, muy, muy, muy agradecida".