Irene Coronado, ginecóloga: "Hay situaciones en el paritorio que pueden suponer un verdadero trauma para una paciente sorda"

A raíz de la película 'Sorda', galardonada en los Goya, y el discurso del actor Álvaro Cervantes sobre el capacitismo, ha surgido en el programa 'Herrera en COPE' una conversación sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. En su sección 'A Ciegas', María José Navarro y Alberto Herrera han destacado una iniciativa que aborda directamente este problema en el ámbito sanitario.

Una atención ginecológica pionera

En España viven 1.233.400 personas sordas, de las cuales 706.100 son mujeres que, en algún momento, pueden necesitar atención ginecológica o enfrentarse a la maternidad. Para ellas, la ginecóloga Irene Coronado ha impulsado un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y en España desde el Hospital de Parla, aprendiendo lengua de signos para comunicarse directamente con sus pacientes.

Su motivación nació tras atender a una chica embarazada que sufrió un aborto y acudía a la consulta con un familiar como intermediario en lugar de un intérprete profesional. La doctora Coronado, formada en la Universidad Rey Juan Carlos, decidió entonces aprender el idioma para ofrecer una atención sanitaria correcta y digna. Para su primera paciente, "no se lo creía ella misma, que podías estar hablando directamente con el médico, evitando intermediarios", explica la ginecóloga.

Las barreras de un mundo para oyentes

Estas consultas especializadas requieren más tiempo para asegurar que la información fluye correctamente en ambas direcciones. Como ha explicado la doctora, dedican el tiempo necesario para explicar "desde la anatomía hasta el diagnóstico, o el tratamiento que podemos hacer". Este enfoque choca con un mundo que, como denunció el actor Álvaro Cervantes, "excluye a las personas con discapacidad" y donde "la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios".

Aunque existen barreras tecnológicas en los hospitales, como los timbres de llamada que son sonoros y no siempre lumínicos, Irene Coronado insiste en que el principal obstáculo es otro. "La gran barrera que encuentran estas personas son la de la comunicación", afirma de manera contundente.

La falta de acceso a la información puede tener consecuencias muy graves. Un diagnóstico malentendido o la falta de una comunicación fluida en situaciones de emergencia en un paritorio, como una cesárea de urgencia, "se pueden vivir como un verdadero trauma", advierte la especialista.

Una ventana a la cultura sorda

Aprender lengua de signos, que está a punto de completar como carrera, le ha permitido a Coronado asomarse a la cultura y comunidad sorda. Gracias a ello, ha sido consciente de los numerosos obstáculos a los que se enfrentan, como la dificultad para acceder a los cursos de preparación al parto, que una persona oyente da por sentado. "O no tiene acceso o tiene que encontrar un intérprete que quiera y pueda interpretar ese ámbito tan específico", señala.

Desde su posición como profesional oyente, la doctora prefiere no responder a la pregunta de si las madres sordas temen que sus hijos también lo sean, al considerarlo una cuestión personal y compleja que solo ellas pueden contestar. Su labor, que agradeció el equipo de COPE, representa uno de esos huecos que "se van abriendo poco a poco" para evitar el capacitismo en la sociedad.