José Ángel Cuadrado, experto en tecnología: "Gracias a la IA, hoy la detección del cáncer de páncreas es posible 9 meses antes de que lo detecte un radiólogo. Nos va a permitir llegar cada vez más lejos y más rápido"

La inteligencia artificial se ha convertido en la gran protagonista del Mobile World Congress de Barcelona. Así lo ha contado José Ángel Cuadrado, coordinador del Área Digital de COPE, en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, donde ha destacado cómo la IA permitirá protegerse mejor de ciberataques y se incorporará a todos los sectores productivos. Una de las innovaciones más destacadas es la desarrollada por la emprendedora española Sara Toledano y su equipo de SICAI Medical.

Su herramienta utiliza la inteligencia artificial para detectar tumores de páncreas que hasta ahora eran indetectables para los radiólogos. Toledano ha explicado que, gracias a esta tecnología, han logrado identificar casos con una antelación sorprendente: "Hemos visto que en casos incluso donde haciendo un estudio le decimos al radiólogo, aquí hay un cáncer de páncreas, en muchos casos no eran capaces de encontrarlo, y nosotros no solo lo encontrábamos, sino que en algunos casos hasta 9 meses antes éramos capaces de decir, aquí hay un cáncer".

Este diagnóstico precoz, según ha señalado la emprendedora, "hubiera significado un incremento de esperanza de vida, pues, del 30 o 40 por 100" para el paciente. La tecnología de SICAI Medical se presenta como un avance crucial en la lucha contra una de las enfermedades más letales.

Un congreso marcado por la IA y las tensiones geopolíticas

A pesar del protagonismo de la innovación, el Mobile World Congress de este año también ha estado afectado por la escalada de violencia en Oriente Medio. Según ha informado Cuadrado, fuentes no oficiales calculan que la asistencia de entre 5.000 y 10.000 personas se habría visto comprometida por el conflicto. Esto representaría hasta un 10 por 100 de los asistentes totales.

Sin embargo, el coordinador del Área Digital de COPE ha matizado que, a primera hora de la mañana, "el hervidero de gente en las colas de acceso al evento era el de otros años". Salvo ajustes puntuales, las presentaciones y reuniones se están desarrollando con "absoluta normalidad", describiendo una feria con "gente y más gente que va de un lado a otro".

Conectividad total y dispositivos del futuro

Además de la IA, la conectividad total es otro de los pilares del congreso. El 5G avanzado y el futuro 6G, con el apoyo de satélites, prometen eliminar las barreras de comunicación. Cuadrado ha puesto un ejemplo gráfico: permitirán "subirse a la cima del Everest, hacer una videollamada y que no se te corte".

En cuanto a los dispositivos del futuro, ha adelantado que se presentará un móvil equipado con un brazo robótico y una cámara con inteligencia artificial. Este asistente es capaz de contestar, hablar y tomar fotos, funcionando como "un Tamagochi pegado en la parte de arriba de tu teléfono".

La inauguración del congreso contó con la presencia del rey Felipe VI, quien destacó que la tecnología debe tener un "marco ético" para servir "para la conexión" y "la paz". El evento representa un motor económico clave para Barcelona, con un impacto estimado en 585 millones de euros y la creación de más de 13.000 puestos de trabajo temporales para esta edición.