Fernando de Haro, desde la cuna de Boko Haram: "Yo a Jesús no renuncio"

Nigeria es uno de los países donde la persecución a los cristianos es más grave, ocupando el puesto número 7 en la lista mundial. Grupos militantes islamistas como Boko Haram y el Estado Islámico atacan sistemáticamente en el norte y el centro del país, donde han atacado o destruido más de 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas. Desde su aparición en 2002, Boko Haram ha dejado más de 50.000 muertos y miles de secuestrados.

La vida bajo el yugo de Boko Haram

El director de la Mañana de Fin de Semana, Fernando de Haro se encuentra en Maiduguri, al noreste de Nigeria y cuna de Boko Haram, grabando un documental. Describe la ciudad como un lugar seguro, pero cuyos alrededores están controlados por el grupo terrorista, que impone impuestos y conversiones forzadas. "Estoy aquí grabando un documental, estoy fundamentalmente, Pilar, entrevistando a mujeres que han estado secuestradas por Boko Haram durante mucho tiempo", ha explicado.





De Haro ha relatado la que considera la entrevista "más emotiva" de su carrera, con una mujer que estuvo secuestrada durante cuatro años. En ese tiempo, "le asignaron un marido, le obligaron a tener un hijo con ese marido, cómo ella no quiso convertirse a pesar de la presión", ha contado el director de la Mañana de Fin de Semana.

Una fe inquebrantable

La fe de los cristianos nigerianos es, según De Haro, "muy sencilla, pero muy potente". La mujer que entrevistó le repitió en varias ocasiones su firmeza ante la obligación de abandonar su fe: "No, no, yo a mi religión no renuncio, yo a Jesús no renuncio". Esta fidelidad se ha convertido en el pilar de su resistencia.

Sally Hayden Una mujer con su bebé caminando por las calles de Maiduguri, la capital del estado de Borno.

Su fe también fue clave en el momento de su huida. El director de la Mañana de Fin de Semana ha compartido la oración que la mujer rezó justo antes de escapar con dos de sus hijos: "Jesús, tú que me has hecho, me estás haciendo pasar por esto, ayúdame ahora".

La situación de violencia se extiende a toda la comunidad cristiana. Mientras las mujeres y las niñas se enfrentan a violaciones y matrimonios forzosos, los hombres "los asesinan o corren el riesgo de ser reclutados". De Haro ha explicado cómo al marido de la entrevistada lo capturaron y lo convirtieron en combatiente.

Alamy Stock Photo Los musulmanes radicales destruyeron este templo cristiano en Nigeria

Fernando de Haro, que ya estuvo en Nigeria hace diez años, advierte que la situación ha empeorado y la persecución se ha extendido desde el norte hasta el centro del país. De Haro ha criticado duramente la corrupción de los líderes nigerianos, a quienes acusa de la falta de soluciones ante el avance del yihadismo.