La predicción de Maldini del Bayern - Real Madrid: "No veo cómo puede pasar a semifinales de la Champions League, para mí es clave en la vuelta"

Julio Maldonado, 'Maldini', ha expresado su pesimismo sobre el futuro del Real Madrid en la Champions League tras el partido de ida de cuartos de final contra el Bayern de Múnich. En su intervención en 'El Partidazo de COPE', el analista ha sido tajante: "Yo soy bastante pesimista para el partido de vuelta, no veo cómo el Madrid puede pasar", ha sentenciado en un programa donde también se analizaron otros detalles del encuentro.

Maldini ha justificado su predicción argumentando que el conjunto bávaro no ha mostrado su mejor versión. "Creo que el Bayern hoy no ha jugado a su máximo nivel ni mucho menos, he visto un Bayern un poquito con el freno de mano puesto", ha comentado. A pesar de que el Madrid pudo empatar, la sensación del especialista es que el equipo alemán "el primer tiempo ha sido superior".

No veo cómo el Madrid puede pasar"

Alamy Live News. Los jugadores del Bayern de Múnich celebran el primer gol durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el 7 de abril de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Un Bayern superior a medio gas

El análisis del juego del Bayern ha continuado, destacando que, pese a su dominio, en algunos momentos "le ha faltado un poco de voracidad" para "rematar la faena". Sin embargo, su naturaleza ofensiva es innegable. "Ellos quieren hacerte daño", ha comentado Maldini, poniendo como ejemplo una jugada de los últimos minutos con Davis sumado al ataque. Esta valentía ha llevado a otro colaborador a afirmar: "Me parece el mejor equipo de Europa, en este momento".

Me parece el mejor equipo de Europa, en este momento"

El debate sobre el gran favorito

La discusión ha derivado en un debate sobre quién es el principal favorito para ganar la Champions. Maldini ha señalado que el PSG "se ha regulado toda la temporada para llegar bien ahora", colocándolo entre los candidatos. No obstante, no todos en el plató han estado de acuerdo.

Alamy Live News. El jugador del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold (12), exhausto tras el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el 7 de abril de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Frente a la espectacularidad del Bayern, el periodista Manolo Lama ha defendido al Arsenal como "el equipo más complicado de ganar". En su opinión, los equipos que arriesgan tanto, aunque son "muy bonitos de ver", al final son penalizados por su "valentía".

Curiosamente, durante el repaso a los grandes aspirantes, como Bayern, Arsenal y París Saint Germain, los tertulianos han omitido al Real Madrid de la lista. Ahora, el club blanco se enfrenta a la historia para buscar la remontada, aunque el pesimismo de Maldini puede ser una buena señal, como otros tertulianos han reconocido: "Es la mejor noticia para el madridismo".