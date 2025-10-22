Una leonesa llega a un pueblo de Barcelona, la alcaldesa le hace una propuesta y termina comprando un castillo de 2,5 millones: "Les debo mucho"

El programa 'La Linterna' con Ángel Expósito ha contado la sorprendente historia de la doctora Marisa López Teijón, una prestigiosa ginecóloga que ha protagonizado un acto de generosidad sin precedentes en Canyelles (Barcelona). Esta leonesa, nacida en Vilafranca del Bierzo y criada en La Coruña, ha comprado el castillo de la localidad, catalogado como bien cultural de interés nacional, por 2,5 millones de euros para después donarlo a sus 5.000 habitantes. El agradecimiento a su pueblo de adopción ha sido el motor de una decisión que ha cambiado la historia de este pueblo del Garraf.

La idea surgió cuando la alcaldesa de Canyelles le confesó que los vecinos soñaban con adquirir la fortaleza, pero que era un objetivo "económicamente impensable". Para la doctora, que vive en una masía junto al castillo, la decisión fue clara. "A este pueblo le debo mucho, porque estoy aquí por elección, y me he inspirado en proyectos médicos, científicos, en día a día, sus gentes, sus piedras, su seguridad, su silencio, su amabilidad, y tenía que empezar a devolverles un poquito de todo lo que me han dado", ha afirmado la ginecóloga.

Un pueblo volcado con su vecina

Dicho y hecho, la doctora López Teijón adquirió los derechos de la propiedad y organizó una celebración popular para hacer entrega de las llaves a sus vecinos. La fiesta contó con la participación de todo el pueblo y de instituciones catalanas, que le entregaron una medalla en agradecimiento. Además, los artistas locales le han dedicado una estatua y varias pinturas con la imagen del castillo, mostrando cómo el pueblo entero se ha rendido ante la generosidad de su vecina adoptiva.

EUROPA PRESS El presidente Josep Rull, la alcaldesa Rosa Huguet y la doctora Marisa López-Teijón

Marisa López Teijón ha podido realizar esta donación gracias a su fortuna personal, pero ha querido destacar que no se trata de una hazaña inalcanzable. "Les debía de parecer que hacía falta tener muchísimo dinero, y no es nada. Hay unas leyes de mecenazgo y una serie de cosas que lo hacen francamente posible", ha explicado, añadiendo que es una de las satisfacciones más grandes de su vida.

Es de las cosas más bonitas que puedes poner en tu currículum" Marisa López Teijón Doctora en medicina, ginecóloga, investigadora y divulgadora española

Una carrera de éxito y gratitud

Canyelles tiene un encanto especial para la doctora, ya que fue allí donde realizó una de sus investigaciones más importantes: el descubrimiento de los beneficios de la musicoterapia durante el embarazo. Su exitosa carrera, que puede seguirse en su perfil de Instagram, ha sido reconocida con galardones como el premio Doctor Gómez Ulla a la excelencia sanitaria y la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo. La revista Forbes también la ha incluido entre las 100 mujeres más influyentes de Cataluña.

A pesar del homenaje popular, la ginecóloga ha confesado que su verdadera celebración fue en privado. "Yo, la celebración de satisfacción ya la había hecho el día que fui al notario a comprar el castillo. Esa fue mi celebración, no tenía que esperar, no me hacía falta todo lo que han hecho, que ha sido increíble", ha comentado. Ahora, el castillo, con su torre defensiva del siglo X, ya es de titularidad municipal y se convertirá en un espacio cultural para que todos los vecinos disfruten de su historia gracias a su generosa vecina.