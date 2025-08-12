Pepe Moral y Pablo Páez comparten vivencias y afición con los alumnos de la Escuela de Málaga

El matador Pepe Moral y el novillero Pablo Páez, que este sábado tomará la alternativa en La Malagueta, mantuvieron este mediodía un encuentro con los alumnos de la Escuela Taurina Provincial de Málaga, en una jornada que combinó charla coloquio y toreo de salón. El acto, organizado por Lances de Futuro y conducido por el periodista José Manuel Laza, permitió a los asistentes conocer los inicios, vivencias y motivaciones de ambos diestros.

Para Moral, la cita del sábado será su debut en el coso malagueño y la primera alternativa que concede en su carrera. “Me hace una ilusión tremenda en una temporada donde estoy recogiendo los frutos de tanta lucha y preparación”, confesó, recordando también los momentos duros fuera de las ferias y su paso por otra profesión ajena al toro: “El torero salvó a la persona. Dios me ayudó a conseguirlo”.

Páez, por su parte, rememoró sus viajes a Perú y México para forjarse como torero y expresó la emoción por afrontar “un día tan importante en mi vida profesional como el de la alternativa”. Ambos transmitieron a los jóvenes los valores y durezas del toreo, antes de pasar a la clase práctica en la Plaza Antonio Ordóñez junto a la treintena de alumnos participantes.