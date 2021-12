Fabricantes de vinilos a Pilar García Muñiz: “El vinilo ha vuelto para quedarse”

Sin duda, después de un día duro de trabajo, lo que más te apetece es llegar a casa. Una vez allí, te pones cómodo y, por qué no, para desconectar escuchas un vinilo. Sí, sí. Has oído bien. Un vinilo. En esta era de los altavoces inteligentes, las plataformas de streaming, se está haciendo más habitual de lo que parece poner un LP de los de antes. Aunque suene a algo del pasado, los datos respaldan su vigencia.

El año pasado, por primera vez desde 1986 (han pasado 35 años), el vinilo superó en ventas al Cd. Mientras que los discos compactos han recaudado durante este último curso casi 130 millones de euros, el vinilo ha generado un ingreso de 232 millones de euros. Casi el doble.

Eso en todo el mundo. Pero en España la tendencia es similar. Se han vendido en los últimos 12 meses 1.2 millones de vinilos. En Estados Unidos, la compra de LP ha incrementado un 108% respecto al año pasado. Un dato que tiene mayor valor aún si tenemos en cuenta a la pandemia. Pero, ni siquiera el COVID ha sido rival para los vinilos de música. Durante el confinamiento, la venta de Lps se ha mantenido estable, algo que no ha ocurrido con los noventeros Cds.

Es tal el boom que algunos valientes han decidido emprender, a pesar de la pandemia y de la crisis de suministros, y han montado su propia fábrica de vinilos. Es el caso de Mad Vinyl Music, el proyecto de cinco amigos amantes de la música. Muchos de los artistas que se acercan hasta este negocio fundado por Eugenio López, ya sólo editan sus trabajos en formato vinilo.

“Realmente, ellos vienen y te confiensan que ya no tienen ni reproductor de CD ni en el coche. El de casa se rompió y no lo han reparado. Al final, el vinilo se ha convertido en el formato estrella. Tiene esa calidad de sonido, parece que tienes a la banda de música en tu salón. Es más artístico, ahora mismo es más bonito tener un vinilo que un CD”, ha explicado Eugenio López.

Y es que cada vez son más los amantes de la música que tratan de huir de los formatos digitales donde se pierden muchos matices, y se animan a consumir música en un formato tan físico y analógico como el vinilo.

“El CD, al final, reproduce digitalmente la copia original. Pero la aguja que corta el máster de un vinilo es un proceso absolutamente analógico. Es una vibración sobre un disco de cera. Esa vibración, lo que hace, es producir unos surcos que contienen la versión analógica que recupera ciertos marices que nunca podrá tener un CD”, ha comentado López.

El vinilo no deja de crecer y no sólo son los grandes clásicos los que suenan en este formato. Los últimos títulos recién sacados al mercado lo están haciendo en formato LP. Así lo refleja la lista de vinilos más vendidos durante la última semana en España. Vamos a hacer un rápido repaso. El tercer lugar lo ocupa el mítico ex-cantante del Canto del Loco, Dani Martín, con su 'Vuelve, no vuelve'

A pesar de que el álbum salió a la venta el pasado cinco de octubre, se mantiene en la tercera posición de vinilos más vendidos. Y es que pasan los años, pero el tirón de Dani Martín no cesa. El segundo puesto de la lista, el segundo vinilo más vendido esta semana en España, lo ocupa Adele. '30' es su nuevo álbum. Salió a la venta el pasado 19 de noviembre, pero el disco continúa abonado al segundo puesto de los más vendidos

Y, la primera plaza de vinilo más vendido esta semana, vuelve a España de la mano del grupo 'Vetusta Morla' Este conjunto de indi español lanzó su último trabajo hace apenas 15 días y, desde entonces, continúa imbatible en el primer puesto de vinilo más vendido durante estos últimos siete días en España. A pesar del éxito que están cosechando estos trabajos, por el momento, están muy alejados de las cifras de los LP más vendidos de la Historia. Vamos a repasar cuáles han sido.

El rey del pop también lo es de las copias de vinilo. Michael Jackson ha vendido, alrededor de todo el mundo, más de 50 millones de copias de su mítico 'Thriller'. Este álbum ostenta el título de ser el LP más vendido de la Historia. Le siguen en este ránking grupos como Pink Floyd, ACDC, Bee Gees o Los Beatles.

El grupo de Liverpool, por cierto, fue quien dio un vuelco a la industria del vinilo. La moda del momento exigía publicar los temas en formato single. Fueron Los Beatles los que dieron un golpe de la mesa con el formato LP. Lo que para muchos era una locura, aglutinar hasta 12 temas en un sólo vinilo, fue otro éxito rotundo de los Lennon, McCartney, Harrison y Star.

Y es precisamente Ringo, el eterno batería, quien hasta el pasado 2015 podía presumir de haber poseído el vinilo más caro de la Historia. Ringo Star recibió por cortesía de discográfica la primera copia editada de 'White Album', el penúltimo disco de Los Beatles. Un disco que conservó hasta 2015, cuando lo vendió por casi 800 mil dólares. Este título de vinilo más caro del mundo pronto se lo arrebató el grupo de hip hop Wu Tang.

Ese mismo año, este grupo americano sacó a la venta una única copia en vinilo de su trabajo 'Erase una vez en Shaolin'. El pack incluía un estuche exclusivo y un contrato muy particular. El afortunado y único comprador de ese disco, debía firmar un contrato en el que se comprometía a no hacer negocio o ganar dinero con el LP durante los próximos 100 años. El precio de este disco, el vinilo más caro de la Historia, por el momento, 2 millones de euros.