Tomás Guasch estalla contra el árbitro Vincic tras la polémica del Bayern-Real Madrid: "Este tío se ha cargado una prórroga"

La eliminación del Real Madrid de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich (4-3) ha estado marcada por la polémica. La jugada clave fue la expulsión de Camavinga en el minuto 86 por una segunda amarilla que el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, ha calificado de "absurda". Esta controvertida decisión arbitral ha provocado la indignación del comentarista Tomás Guasch.

“Un colectivo desagradable”

El periodista ha mostrado su hartazgo con las decisiones arbitrales en el fútbol actual. "Comprendo que llevo muchos años de fútbol, me hago viejo, pero a mí, esto de los árbitros me supera", ha afirmado Guasch, visiblemente molesto. "Me fastidian la vida, con perdón", ha añadido.

Este tío se ha cargado una prórroga Tomás Guasch Comentarista de Tiempo de Juego

Guasch ha criticado duramente la influencia de los colegiados en el resultado de los partidos. "Este tío se ha cargado una prórroga, y estaríamos aquí con un partido extraordinario", ha lamentado, en referencia al árbitro del encuentro, el esloveno Vincic. El comentarista considera que el estamento arbitral tiene un exceso de protagonismo.

La frustración del comunicador ha ido en aumento hasta calificar la actuación de los colegiados de forma tajante. "A mí me parece que es un un colectivo que es profundamente desagradable", ha sentenciado. "Son unos tipos que me molestan", ha concluido, expresando su hastío hasta el punto de asegurar: "Me veo viviendo 20 años más sin fútbol".