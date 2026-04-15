Pedro Martín, sobre la segunda amarilla de Camavinga: "Es absurda, completamente absurda, es de esas expulsiones que va a pasar a la historia"

El Real Madrid ha caído eliminado de la Liga de Campeones al caer por 4-3 en el encuentro de vuelta en Alemania ante el Bayern Munich, aunque hasta el minuto 89 la eliminatoria estaba igualada ya que el equipo blanco iba ganando 2-3, y fue en ese minuto cuando llegó el tanto de Musiala para poner el 3-3 y poco después ya llegó el gol definitivo de Olise.

Tres minutos antes del gol de Musiala se produjo una de las jugadas polémicas del encuentro cuando Camavinga vio la segunda amarilla por perder tiempo, según consideró el colegiado Vincic, al no dar el balón al Bayern después de que señalara una falta a favor del conjunto bávaro.

Momento de la expulsión a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Para el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, esa segunda amarilla es absurda: "Vincic se lía la manta a la cabeza y expulsó a un jugador por muy poca cosa, por casi nada. Es de esas expulsiones que va a pasar a la historia del torneo por el minuto de la expulsión, por el resultado del partido, por la ronda de la eliminatoria y por los rivales. Así es que mal el árbitro que ha sido muy influyente en el resultado"

Por otra parte, Pedro Martín también criticó los 4 minutos de descuento porque los consideró escasos y ahí podría encontrar la posible razón de la expulsión a Camavinga porque en "la Copa de Europa no te permiten perder tiempo y están obsesionados con no perder tiempo".