La reflexión de Juanma Castaño tras dos temporadas en blanco del Real Madrid: "El mejor jugador que tiene de largo en su plantilla, y es el que ha hecho que gane muchos títulos, es Courtois"

Se ha acabado la temporada para el Real Madrid, que encadena dos temporadas en blanco y sin títulos. Así lo ha analizado Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', donde ha señalado que lo que queda hasta el Mundial 2026 "va a ser largo para el equipo que preside Florentino Pérez".

Courtois, el pilar del equipo

La principal lectura que queda de la eliminatoria, según el comunicador, es que "el mejor jugador que tiene el Real Madrid, para mí, con diferencia, se llama Thibaut Courtois". Castaño ha sido contundente al afirmar que es el futbolista "al que se le pueden atribuir muchos de los títulos que ha conseguido el Real Madrid en las últimas temporadas".

Sobre otros nombres propios, ha comentado que "Vinicius ha tenido su día", mientras que el error en la jugada de Camavinga fue "propiciado también por Camavinga". Según su análisis, el jugador francés "lo pone fácil para que se equivoque el árbitro", aunque ha insistido en que se trata de un "98% de error arbitral".

El futuro del banquillo

Ahora, la gran duda para Juanma Castaño es "a ver qué va a pasar con Arbeloa". Considera que la figura del entrenador "es la pieza clave para construir el futuro" y la incógnita es saber "qué tiene en la cabeza Florentino Pérez para el Real Madrid de la próxima temporada".

Finalmente, Castaño ha destacado que el club afronta el próximo curso como "un Real Madrid muy exigido". Tras las dos temporadas en blanco, la presión para conseguir "títulos importantes" es máxima. "Y títulos importantes son la Champions o La Liga, evidentemente", ha concluido.