Un experto alerta sobre la soledad en jóvenes: "Necesitamos relaciones más auténticas y con más profundidad"

La soledad no deseada se ha convertido en un problema social de primer orden en España, donde ya afecta a un 20 % de la población. La incidencia es especialmente alta entre los más jóvenes: uno de cada cuatro españoles de entre 16 y 29 años la padece. Sobre este fenómeno ha hablado en Mediodía COPE el doctor Álvaro Pico, director médico de dos centros de salud mental de San Juan de Dios en Madrid, quien ha analizado las causas y las posibles soluciones a esta creciente sensación de aislamiento.

Un espejismo de conexión

El doctor Pico define la soledad no deseada como una vivencia subjetiva y personal en la que hay un desajuste entre las relaciones sociales que se tienen y las que se desearía tener. Paradójicamente, esto ocurre en la era de la hiperconexión. "Es verdad que a día de hoy, probablemente, aunque haya más conexión, interconexión y redes sociales, la calidad de esas conexiones o de esas relaciones quizá no es tan buena como en otras épocas", explica el experto.

Aleksandr Davydov / Alamy Stock Photo



Según Pico, el grupo social ha cambiado sus valores y ya no ejerce la misma función de soporte que históricamente acogía al individuo. En la actualidad, las interacciones a menudo son más superficiales y el "mundo ficticio" de las redes sociales genera un gran malestar por la comparación constante. "Estamos constituyendo o trasladando a los adolescentes una forma de entender el mundo que que a lo mejor no está ayudándoles a enfrentarse al mismo", advierte.

Grupos vulnerables y señales de alerta

Esta sensación subjetiva de infelicidad es más acusada en colectivos vulnerables. El doctor señala que existe un claro sesgo de género, que afecta más a las mujeres, y también influyen el nivel educativo y socioeconómico. Además, el problema se agrava en grupos como personas con discapacidad, jóvenes de colectivos LGTBI, personas de origen extranjero o aquellos que han vivido situaciones de violencia o adicciones.

El malestar que provoca ver en redes sociales los planes de ocio de otros durante el fin de semana puede derivar en un ánimo bajo y falta de vitalidad. Aunque Pico aclara que no se trata de una depresión "desde un punto de vista técnico", sí es una antesala. Si este sentimiento se mantiene de forma constante, "se puede traducir en fenómenos más específicos" como casos de ansiedad o depresivos.

La importancia de la escucha y la conexión real

Ante la pregunta de cómo pueden actuar los padres y madres, el especialista subraya que la clave es "mantener abiertos canales de comunicación". Es fundamental, tanto en la familia como en los colegios, practicar la "escucha activa" y ofrecer un "espacio de seguridad para que se expresen sus sentimientos sin temor", además de fomentar la participación en actividades sociales.

Para el doctor, la solución va más allá de las políticas de integración. "Necesitamos al otro para relacionarnos y para vivir, y esas relaciones tienen que ser más auténticas y con más profundidad", afirma. Por ello, es vital que los jóvenes desarrollen relaciones de contacto real, que salgan, se muevan y se relacionen más allá de las pantallas para contrarrestar la superficialidad y el individualismo de la sociedad actual.