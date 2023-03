Este es el motivo principal por el que a veces no puedes dormirte: "Muchos se van a la cama pensando en eso"

¿Estás notando la llegada de la primavera? Puede que la pregunta sea un poco genérica, pero lo preguntamos porque, el cambio de hora y los efectos de la primavera suelen notarse bastante, especialmente en nuestro sueño. Claro, ahora hay más horas de luz, mejor tiempo y más tiempo fuera de casa, lo que, para muchos, significa acostarse más tarde.

Para que te hagas una idea, son 12 millones de personas las que no descansan de forma adecuada ni el tiempo necesario en nuestro país, según la Sociedad Española de Neurología. Los factores son múltiples para que eso pase, pero uno de ellos es el cambio horario de primavera, al que nos referíamos antes y del que algunos aún no se han recuperado, según nos contaban los oyentes de Mediodía COPE.

?? Casi la mitad de adultos en España no duerme bien: los expertos advierten en COPE ?? de las consecuencias ?? https://t.co/9K96Q3sfTc — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) March 31, 2023

Además de problemas para conciliar el sueño y el cansancio, también provoca problemas de memoria y confusión, sobre todo por las mañanas. Y va más allá, porque puede causar un incremento del 24% de infartos en las mujeres. Un cambio de horario que afecta a órganos vitales, pero altera nuestro sistema circadiano, y lo notemos o no, nuestro cuerpo se resiente.

Por eso, son muchos los expertos que pidieron a la Comisión Europea que se eliminase el cambio de horario, algo que, si se consigue, hará que el 25 de octubre de 2.026 se produzca el ultimo cambio horario en nuestro país. Hasta entonces, quedan tres años, años que tendremos que adaptarnos a este cambio brusco y buscar una buena "higiene de sueño".

En Mediodía COPE, queremos saber cuándo tenemos que acudir a un especialista para poder conciliar el sueño correctamente y obtener un descanso reparador. Hablamos para ello con Juan José Poza, es el presidente del comité científico de la Sociedad Española del Sueño, que nos contaba que son muchos factores los que hacen que no durmamos todo lo que deberíamos y nos provoque insomnio. Pero, ¿qué es aquello que provoca más falta de sueño en nosotros?

Lo que más nos quita el sueño a los españoles

Seguro que conoces a más de una persona a la que le es imposible conciliar el sueño, y, a veces esa persona, eres tú. Pero, ¿qué es aquello que más nos quita el sueño? Pues, como define el doctor, "el miedo a no dormir, a no tener un descanso suficiente ni de calidad. Eso hace que mucha gente se vaya a la cama pensando que no va a poder dormir, empieza a pensarlo y al final no puede" explicaba en Mediodía COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso, sin querer, nos lleva a uno de los peores bucles que podemos incorporar a nuestra rutina de sueño: retrasar la hora de acostarnos y también la de levantarnos. Así, "la calidad de sueño es peor" explicaba.

?? El método que emplea una oyente de Carlos Herrera para conciliar el sueño: “Funciona extraordinariamente” @losfosfonautashttps://t.co/DGVdH2XohH — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 17, 2023

Y vamos más allá, le preguntamos al doctor si el cambio de horario influye tan negativamente en nuestro día a día y, según su experiencia, el cambio en sí mismo "tiene poca repercusión en nuestra calidad de sueño", pero sí influye la exposición a la luz natural o artificial que hagamos antes de dormir.

Cómo poder dormir mejor

Eso nos lleva a preguntarnos qué hábitos podemos eliminar de nuestra rutina para poder conciliar el sueño de mejor manera, y, como nos recordaba el doctor Juan José Poza, presidente del comité científico de la Sociedad Española del Sueño, lo mejor es eliminar la luz artificial que dan los dispositivos móviles hora y media antes de dormir. "Se nota, porque inhibe la melatonina y eso altera la cantidad y calidad de sueño. Eso sí, si llevas activado el modo noche en el móvil, un color más amarillento, la inhibición de la melatonina es menor" explicaba.

?? ¿Te cuesta dormirte a veces?



?? El doctor @ArmandoOterino explica en COPE la importancia de cuidar nuestro sueño para evitar enfermedades cardiacashttps://t.co/DRiW9mYcs1 — COPE (@COPE) March 5, 2023

Como explica, hay otros tantos factores que son relevantes para mejorar nuestro sueño, pero, uno de ellos es darnos cuenta de que no siempre es neesaria la pastilla antes de dormir que podamos tomar, porque a veces genera un efecto placebo que nos hace dependientes. Eso sí, si ves que, después de todo, no consigues conciliar el sueño, es bueno consultar con un especialista.