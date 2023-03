Casi la mitad de adultos en España no duerme bien: los expertos advierten en COPE de las consecuencias

Cerca de la mitad de la población adulta en España no tiene un sueño de calidad. Son 12 millones de personas las que no descansan de forma adecuada ni el tiempo necesario. Los expertos recomiendan dormir entre 7 y 9 horas al día, pero hay personas que con 5 horas de sueño se encuentran perfectamentey otras que duermen más no tienen sensación de descanso. Este cambio horario que nos expone a más luz por la noche, tienen mucho que ver con ese trastorno.

Nos afecta a todos porque este cambio horario el sistema circadiano, que regula y mantiene bajo control las funciones del organismo.Trastornos del sueño, astenia, dificultades para concentrarnos y de memoria sobre todo a primera hora de la mañana, son algunos de los efectos, e incluso incrementa hasta el 24% el riesgo de infartos de miocardio en las mujeres. Son las conclusiones de un estudio realizado por cronobiólogos de todo el mundo entre los que se encuentra el catedrático de fisiología de la Universidad de Granada Darío Acuña Castroviejo.





No a todo el mundo le afecta igual, hay personas que no tienen síntomas, las hay con síntomas leves, y a otras les produce auténticos problemas. Puede que tu no notes nada, o puede que a estas alturas, todavía sientas ese cansancio, pero los cronobiólogos advierten que nos afecta a todos, somaticemos o no ese daño.

“Este cambio horario nos modifica de una manera brusca la cantidad de luz que entra por nuestras retinas al cerebro donde se encuentran unas neuronas conocidas como reloj biológico que regulan nuestros ciclos circadianos”, explica el catedrático. Con el cambio horario, nosotros nos levantamos a la misma hora “pero la cantidad de luz que nos llega a la retina es distintas. Y eso afecta al funcionamiento a nivel molecular el reloj biológico, alterando las señales que llegan a todos los órganos y alterando la señal principal que regula estas funciones que es la melatonina”.

Más cansados, peor calidad del sueño

Acuña Castroviejo fue el experto que convenció a la Comisión Europea de la inutilidad de este cambio horario, en una comparecencia en enero de 2019.

La astenia y la alteración del sueño, son los síntomas más comunes, porque “estamos haciendo unos cambios para los que el organismo no estaba preparado -nos explica- la característica más importante del organismo humano y animal es la capacidad de predecir cambios. Nuestro organismo siente como van cambiando poco a poco las condiciones ambientales, vamos pasando del invierno a la primavera va aumentando cada día un poquito más la luz, y eso nos habitúa, pero un cambio brusco no. Llevamos muchos millones de años de evolución a cambios lentos en este planeta, para que ahora nos pongan un cambio brusco que altera inmediatamente nuestra fisiología y capacidad de respuesta”.





Demasiada luz, menos melatonina

La situación no es de ahora ni es cosa solo de nuestro país, “aunque aquí pueda ser más grave”. Nos cuenta el catedrático que desde la revolución industrial tenemos un déficit de dos horas de sueño diarios en la población mundial, “porque tenemos iluminación hasta altas horas de la noche, y en nuestro hábitat natural, cuando el sol se va poniendo y la luz pasa de ser blanca a anaranjada, a luz cálida, es cuando vamos produciendo melatonina, y esa melatonina poco a poco va subiendo y produce sueño”. Pero con este cambio de hora, el de primavera, “vamos a tener luz hasta altas horas de la noche, hasta las 10 de la noche en algunas zonas del norte. Esa luz bloquea la melatonina, por eso es una barbaridad este cambio horario que hemos hecho”.

Para inducir ese sueño, lo que hay que hacer es “dar al cuerpo lo que le falta, esa melatonina. Podemos tratar a estos pacientes, sea el trastorno del sueño por el cambio horario, sea porque ya viene de atrás poprque estamos expuestos a más luz de la que necesitamos, administrar un aporte de melatonina para que podamos inducir esa fase de inicio del sueño y puedan recuperarlo. En cuanto al tiempo que deberían medicarse, depende del grado del trastorno, hay personas que lo recuperan en un mes y personas que necesitan un año.

El fin del cambio de hora

Para el profesor, el horario ideal es el de invierno “porque no tendríamos tanta luz por la noche, mantendríamos una cantidad de luz entre la mañana a lo largo de todo un año que va oscilando de manera rítmica, ideal para para la adaptación de nuestro organismo al medio”.

Y ese nos vamos a quedar, aunque nos quedan tres años y medio para que por fin se fije el horario de invierno de forma definitiva. El 25 de octubre de 2.026, se hará en España el último cambio horario, 7 años después de que la comisión europea recomendase a los países eliminarlos. La falta de acuerdo sobre qué franja horaria debían adoptar los distintos países ha retrasado la decisión. Nos quedan todavía 7 cambios horarios. El profesor Acuña todavía no consigue entender la razón de esa demora.