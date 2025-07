El episodio traumático en unas fiestas que vivió el niño que se hizo viral por su comentario en una piscina de Teruel: "El mayor terrorista de España"

Seguro que te suena la escena que se describe a continuación: verano de 2012. La televisión pública de Aragón se dispone a hacer un reportaje en una piscina. Una periodista se desplaza a Fuente Cerrada, un parque natural de la provincia de Teruel. Allí, en el borde de una piscina está Álvaro, un niño que en ese momento tiene apenas 12 años y la reportera, como se suele hacer, le pone el micro para hacerle varias preguntas.

Álvaro, con total naturalidad, respondió lo primero que se le vino a la cabeza y de repente... este adolescente se acababa de convertir en uno de los personajes más conocidos de España (muy a su pesar) por su comentario racista. La pregunta exacta de la periodista fue: '¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada?' Algo muy sencillo y sin ninguna maldad.

Sin embargo, la respuesta de Álvaro en aquel momento fue: 'La tranquilidad es lo que más se busca'. Hasta ahí todo en orden, el problema vino con lo que dijo justo después. 'Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso... y hay un montón de gente'. A partir de ese momento, la vida de este niño iba a cambiar por completo. Bullying, acoso y hasta 17 juicios. ¿Cómo está ahora mismo Álvaro Muñoz? Mediodía COPE ha hablado con él para conocer su historia.

EL ACOSO COMENZÓ EL MISMO DÍA QUE SALIÓ EN TELEVISIÓN

Aquella época era el momento de la eclosión de Twitter o YouTube y ese vídeo corrió como la pólvora. En poco tiempo, gran parte de España sabía quién era Álvaro y sus motivos para ir a la piscina. Aquello le cambió la vida (y no para bien precisamente). A día de hoy, este joven aragonés tiene 26 años y ha madurado lo suficiente como para darse cuenta de su error. Eso sí, tiene claro que él solo era un niño que no supo medir sus palabras.

"Yo era un chaval de 12 años que soltó esa barbaridad en televisión de forma totalmente improvisada y sin ser consciente de lo que conllevaba, pero la gente no lo entendió y, desde ese mismo día, comenzaron a acosarme a mí y a mi familia", ha explicado recordando todo lo que pasó hace 12 años.

Alamy Stock Photo Un grupo de niños haciendo bullying en la escuela

Además, todo se complicó aún más cuando sus propios amigos y conocidos comenzaron a hacerle bullying: "Enseguida empezaron a sacarme de los grupos de WhatsApp y estuvieron todo el tiempo apartándome y dejándome de lado como si fuera el mayor terrorista de España, cuando resulta que no lo soy. Solo soy una persona normal y corriente como cualquiera que va a la esquina a comprar el pan", ha confesado en los micrófonos de COPE.

ACORRALADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SU PUEBLO

Poco después, comenzaron a llegar las amenazas con comentarios como "te esperamos a la salida de casa" o "te vamos a rajar de arriba a abajo". De hecho, ese mismo año sucedió un episodio traumático que puso en riesgo su vida. Le llegaron a acorralar entre un grupo de varias personas en las fiestas patronales de su pueblo, Fuente Cerrada, con una actitud muy amenazante. Por suerte, el incidente no pasó a mayores. No obstante, la historia no terminó ahí. "Filtraron la dirección de mi casa, el colegio al que iba y mi número de teléfono", ha explicado.

Desde ese día se desencadenaron una serie de sucesos nefastos que Álvaro y su familia han tenido que afrontar pasando hasta por 17 causas judiciales, que se dice pronto. El joven asegura que la situación llegó a sobrepasarle porque solo tenía 13-14 años cuando sucedió todo esto: "Lo llevé muy malamente. Simplemente iba a declarar y ya está. Ahora mismo, a mi edad, no diría un tipo de comentario como ese".

CÓMO ES LA VIDA DE ÁLVARO EN LA ACTUALIDAD

Por suerte, después de todo el calvario vivido, Álvaro -que ya tiene 26 años- ha podido rehacer su vida y actualmente está contento estudiando lo que le gusta: "estoy finalizando un grado medio de producción agropecuaria. Me gusta mucho el campo. Después ya veré por qué caminos me lleva la vida", ha contado.

Imagen cedida por el joven turolense Álvaro Muñoz en la actualidad

Más allá de todo eso, la 'fama' que llevó a Álvaro a ser reconocido en prácticamente toda España, todavía sigue vigente: "aún me reconocen. Al principio no sabía cómo manejarlo, pero ahora mismo ya he aprendido a reírme de mí mismo y a reírme de mi propio vídeo, aunque estoy muy quemado". Sin embargo, al volver a escuchar el vídeo, Álvaro siente una doble vertiente positiva y negativa: "por una parte me río del propio meme, pero por otra sé que fue un comentario muy fuerte que no se debería haber dicho", ha concluido la entrevista.