Coge un avión a Galicia y lo que hace en pleno vuelo pilla por sorpresa a la tripulación: "No lo sabía nadie"

En la ciudad de Orense hay un misterio sin resolver. Desde el año 2019, aparecen y desaparecen personajes en la calle así, sin avisar. A veces se ve a Spiderman, tal cual, con su traje como en las películas. Otras, un turista en medio de la Plaza Mayor, tomando el sol, con su periódico y su silla plegable. Otras es un gorila, que anda como un humano, un pescador, un buzo que anda tranquilamente por la biblioteca de la universidad. De película lo que está pasando en las calles de la ciudad.

El misterio está medio resuelto, porque al menos sabemos que, dentro de estos disfraces, hay un orensano, pero poco más se sabe. No hay manera de conseguir su verdadera identidad. Se presenta como 'El Gallego' y de lo poco que hemos conseguido averiguar está que tiene 30 años, trabaja en la empresa privada y que también tiene un cargo público.

Audio TikTok: elgallego___





Nos ha costado, pero en 'Mediodía COPE' hemos dado con él y nos ha contado algunos secretos de cómo surgió esta idea y cómo trabaja para llevarla a cabo sin ser descubierto. 'El Gallego' empezó a disfrazarse hace cuatro años con el pescador, pero con el covid tuvo que parar. Sin embargo, según nos ha explicado, tiene ya multitud de disfraces pensados, además de los que ya ha puesto en marcha.

'El Gallego', un vecino de Orense que aparece disfrazado por las calles de la ciudad



A este vecino de Orense lo que le mueve es "sorprender y hacer feliz a la gente". "Me hace muy feliz, me lo paso muy bien. Cuando hago una aparición son 3 o 4 horas y muchas veces utilizo disfraces con la cara tapada porque no puedo evitar reírme", asegura en 'Mediodía COPE'. Sin embargo, detrás de esas horas hay otras tantas de preparación previa: "Veo vídeos, ensayo movimientos en casa y una vez que lo domino es cuando salgo a la calle a interpretarlo a la calle".

Uno de los más virales ha sido su aparición de Spiderman, pero el que "más éxito ha tenido" ha sido el de Power Ranger. "Estuve en la rotonda de acceso a Orense y en total tiene un millón de reproducciones en TikTok".

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es la identidad del hombre que se esconde debajo de los disfraces, ya que muy pocos saben quién es: "La gente que me conoce sabe quién soy, pero ellos no me van a traicionar. No quiero ser reconocido porque ya los personajes son muy virales. Me para todo el mundo cuando voy disfrazado para hacerse fotos y no quiero que me paren cuando no voy disfrazado, yo llevo una vida muy tranquila y normal".

TikTok: elgallego___





Aparece disfrazado en mitad un vuelo para sorpresa de la tripulación

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que poca gente sabe es que 'El Gallego' también se ha dejado ver disfrazado fuera de su ciudad. Fue en un vuelo, cuando sorprendió a pasajeros y tripulación: "Viajamos a Sevilla a una boda. Un amigo me metió el disfraz en su maleta y en el regreso que fue un lunes se me ocurrió que podía hacerlo en el avión".

"Como vi buen feeling entre los pasajeros y la tripulación, decidí hacerlo. No lo sabía nadie, solo mis amigos y una señora que estaba sentada cerca de mi porque era mayor y se lo dije porque no sabía como podía reaccionar, no quería que se asustara. Cuando terminé se deshicieron en aplausos", ha explicado.





Por último, ha confesado que le ha parado la Policía en varias ocasiones, pero que siempre han sido muy amables con él: "Me ha parado la Policía varias veces, pero solo para identificarme porque tienen órdenes de saber qué sucede y que está pasando, pero siempre se han portado siempre muy bien conmigo".