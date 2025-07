José Joaquín Rojas, en COPE: "Me parece raro, el Visma lleva todo el Tour trabajando y se para..."

Tadej Pogacar se ha ido al suelo en el tramo final de la undécima etapa del Tour de Francia con meta en Toulouse. A falta de unos 6 kilómetros y con la carrera disparada, el esloveno ha hecho el afilador con un corredor del Uno-X y se ha ido al suelo. En ese momento algunos de los favoritos venían cortados tras el ataque de Vingegaard en los últimos metros de la ascensión al Pech David.

Después de la caída del esloveno, al que le han esperado los hombres el EF del líder Healy y de Visma, se ha abierto el debate sobre si el resto de ciclistas deberían haberle esperado, como han hecho, o si se trataba de un lance de carrera. En esta segunda opinión se alineaba José Joaquín Rojas, director del Movistar, que ha hablado en el micrófono COPE de Quique Iglesias en la meta de Toulouse.

“Se cae Vauquelin y cualquiera y no les espera nadie, claro. Si te digo la verdad no estoy de acuerdo en que se haya esperado. Igual que se ha arrancado cuando estaban haciendo pipí. Esto forma parte de la carrera igual que se baja rápido, se sube rápido también y cuando se cae un corredor son circunstancias de carrera. Forma parte también del circo. Nosotros no somos quién para ponernos a tirar con Enric Mas, pero me ha parecido raro que, por ejemplo, el Visma se parara después de todo el trabajo que ha hecho para llevar la carrera rápida con Van Aert. Raro me parece”, ha dejado claro.