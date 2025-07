¿Es seguro comprar dispositivos tecnológicos reacondicionados? La clave para conseguirlos a un precio más bajo y que te duren

Mucha gente, al escuchar la palabra “producto reacondicionado”, se le viene a la cabeza productos de segunda mano, con alguna deficiencia y en un estado inferior al que tenían al salir a la venta, pero déjame que te diga que esto no tiene por qué ser exactamente así.

Un producto reacondicionado es aquel que ha regresado al vendedor o fabricante por distintos motivos, no necesariamente por haber sido utilizado y que ha sido revisado y reparado en el caso de que fuera necesario, para posteriormente, volver a salir al mercado para su reventa.

Ricardo Aguilar, editor de la web especializada en tecnología, se pasa por ‘La Tarde’ junto a Pilar García Muñiz, para explicarnos el fenómeno que se ha convertido en un imprescindible para la vida de muchas personas.

Tres aspectos clave antes de elegir el producto

Este sistema es muy común especialmente en aparatos móviles, aunque el mercado se está abriendo a otro tipo de necesidades, tablets, ordenadores, en definitiva, aparatos electrónicos a los que darles una nueva vida y de paso darle una “alegría al bolsillo”. “Un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado”, señala Aguilar.

Es de sentido común pensar que un producto usado va a tener que tener un precio más rebajado, pero no es el único factor. El estado de la batería y la garantía también influyen a la hora de decidir el precio de venta.

Según el uso, existen distintas clasificaciones, que varían según la plataforma, como “nuevo”, “muy bueno”, “bueno” y “aceptable”. Otras tiendas emplean escalas numéricas como A, estado óptimo, hasta D, funcional pero con imperfecciones visibles, permitiendo al comprador valorar cuánto compensan las imperfecciones en función del dinero que se quiera ahorrar.

Otra de las condiciones imprescindibles para que el precio pueda ser similar al original, es el estado de la batería. “En general, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla”, explicaba Aguilar.

Por último, es importante verificar que se especifique qué componentes han sido reparados o sustituidos: “Los productos electrónicos modernos combinan hardware con software. Si se sustituye una batería o pantalla por una pieza no certificada, funciones como el reconocimiento facial o el lector de huellas podrían no funcionar correctamente”.

"Lujos" a un precio razonable

La compra de productos reacondicionados puede suponer una rebaja de hasta el 50% sobre el precio de venta original, siempre que ese producto en concreto esté en condiciones óptimas.

Investigando por internet, podemos encontrar varios ejemplos de compras reales, por ejemplo, un teléfono de última generación valorado en 799 euros, puede encontrarse reacondicionado por 698 euros en “estado muy bueno”, y hasta por 500 euros en estado “aceptable”. En el caso de un portátil con 16 GB de RAM y 512GB de almacenamiento, el precio baja de 750 euros a 375 euros si se adquiere en estado "aceptable".

Una diferencia grande respecto al precio original, no tiene por que indicar que ese producto está en mal estado: “Yo lo primero que miraría es el estado y ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan inmaculado”, así lo explicaba Ricardo.

Un sistema sostenible y en auge

La posibilidad de darle una segunda vida a productos prácticamente nuevos, abre una oportunidad de negocio enorme para muchas empresas como Wallapop o Vinted, sin embargo, en España no es algo desconocido. Según un estudio de la plataforma Wallapop: "1 de cada 5 españoles compra productos acondicionados", pero el dato verdaderamente importante no es este, ya que, según Aguilar: “En 5 años se espera que sean nueve de cada diez los españoles que compren al menos el mismo número de productos reacondicionados que nuevos”.

Afortunadamente, este fenómeno imparable, aparte de traer alegrías a nuestro bolsillo, también es muy positivo para el medioambiente, ya que reusar productos en buen estado, en detrimento de fabricar nuevos, puede generar cambios para el medioambiente.

Por ejemplo, la fabricación de un smartphone nuevo implica la emisión de aproximadamente 55 kg de CO2. Comprar un móvil reacondicionado supone una reducción de hasta un 80% en la huella de carbono comparado con uno nuevo.