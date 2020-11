Ana Cortés, víctima del atentado de Las Ramblas: “No soy optimista con la Justicia”

17 de agosto de 2017.Diez minutos antes de las cinco de la tarde. Las Ramblas, Barcelona. Un furgoneta blanca comienza a atropellar a quienes pasean por la calle.

Comienzan los gritos, las vidas sesgadas y el sonido de las ambulancias

Los primeros sonidos desconciertan a los que trabajan en la zona, que no piensan que se trataba de un atentado.

Ana Cortés acababa de salir del metro en las Ramblas. Oye los chillidos y puede esquivar por poco la furgoneta de Younes Abouyaaqoub. Se refugia en el metro, pero tiene que huir corriendo por la amenaza de bombas.

Ella es una de las víctimas de aquel fatídico atentado yihadista.

La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio por los atentados de aquel día en Catalunya, en Barcelona y Cambrils. En el banquillo, solo tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años. El saldo de víctimas es 16 personas que perdieron su vida y 140 heridos.

Es un día que vuelve a la memoria de Ana Cortés, que un vez que se había refugiado en el metro, tuvo que salir porque los Mossos d'Esquadra avisó de que podría haber bombas allí. Ella salió corriendo y desde entonces ha estado intentando cerrar aquel capítulo tan impactante en su vida.

En Mediodía COPE, Ana Cortés ha explicado que no tiene esperanza en que se haga justicia: “No he seguido el comienzo del juicio y no lo voy a hacer, lo más relevante me lo van a ir diciendo pero no voy a seguir esa parte porque no soy muy optimista con la justicia. Dudo que ahora les importemos. Confío mucho en nuestros abogados, que nos han acompañado hasta ahora, nuestros psicólogos y cualquier cosa que hay ellos nos lo dicen”.

Ana Cortés continúa con secuelas psicológicas desde hace tres años, secuelas que le están impidiendo incluso trabajar. Intentó acercarse a la zona del atentado pero un ataque de ansiedad se lo impidió.