"Algunas pymes en España están volviendo a 1970, sólo contratan a sus propios familiares debido a los niveles de absentismo laboral y la situación del mercado"

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para la economía española. Así lo ha expuesto la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', que dirige Carlos Herrera. Según los datos compartidos, España se enfrenta a un escenario en el que 1.166.000 personas no van a trabajar cada mañana solo por bajas temporales. Si a esta cifra se le suman las ausencias por maternidad, paternidad, conflictos laborales o permisos remunerados, el número asciende a 1,6 millones de personas cada día.

Las cifras económicas que se derivan de esta situación son alarmantes. El coste total del absentismo para la economía española asciende a 129.000 millones de euros, lo que equivale al 8 % del producto interior bruto (PIB) y a casi el 70 % del gasto total en pensiones. Pilar García de la Granja ha destacado que "las ausencias al trabajo se han disparado más de un 50 por 100 desde la pandemia", un dato que se refleja en el promedio de horas que cada ocupado ha faltado a su puesto: se pasó de 80 horas al año en 2019 a 114 horas en 2025.

Un problema estructural

Un reciente informe de Randstad Research confirma la gravedad del escenario, dibujando un "escenario preocupante". Según este estudio, el absentismo laboral crece interanualmente tres décimas, hasta el 6,6 % en el tercer trimestre de 2025 y afecta ya a 1,48 millones de empleados cada día. Esto ha provocado una pérdida del 6,6 % de las horas pactadas, mientras que el absentismo por incapacidad temporal (IT) ha supuesto la caída de un 5,2 % de las horas pactadas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

El informe de Randstad muestra que el sector industrial presenta la tasa de absentismo general más alta (7,2 %), seguido de cerca por el sector servicios con un 6,6 %. Existen grandes diferencias sectoriales, con actividades como las postales y de correos o los servicios a edificios alcanzando un 11 % de absentismo, mientras que en el extremo contrario se sitúan las actividades jurídicas y de contabilidad, con solo un 3,1 %. Por comunidades, Murcia, Canarias y Cantabria registran los mayores niveles de absentismo, en contraste con Madrid, Baleares y La Rioja, que presentan las cifras más bajas.

Las pymes, al límite

Pilar García de la Granja ha alertado de que esta situación "es imposible de aguantar en un país de pymes", donde la falta de productividad y los costes disparados están llevando a que cada vez más empresas eviten contratar nuevo personal. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99 % del tejido empresarial español, se ven abocadas a reducir su estructura como mecanismo de supervivencia.

Como consecuencia, se está regresando a lo que la periodista ha denominado "la fórmula de los años 70", que consistía básicamente en "empresas familiares trabajando toda la familia y renunciando al crecimiento". Esta dinámica, forzada por la presión del absentismo y sus costes asociados, limita la capacidad de expansión y desarrollo de una parte fundamental de la economía del país.