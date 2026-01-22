El temor de Juanma Castaño con la cantidad de goles que recibe el Barcelona: "Es sorprendente que un equipo como el Slavia se adelante en el marcador y empate tan fácilmente"

El FC Barcelona visitaba al Slavia de Praga en la séptima jornada de la Liga de Campeones con la necesidad de sumar los tres puntos para mantener intactas sus opciones de acabar la liguilla entre los ocho primeros clasificados.

EFE Dani Olmo celebra el 2-3 del Barcelona contra el Slavia.

REMONTADA PARA SEGUIR CREYENDO

Hansi Flick afrontaba el encuentro con bajas de peso como las de Lamine Yamal y Ferran Torres, aunque, pese a ello, alineó un once competitivo. El inicio, sin embargo, fue adverso para los azulgranas. La intensidad del conjunto checo y su empuje a balón parado tuvieron premio muy pronto y, en el minuto 10, Kusej adelantó al Slavia al rematar en el segundo palo un saque de esquina prolongado por Holes en el primero.

El gol y la presión local descolocaron durante varios minutos a un Barça que trató de reaccionar con acercamientos tímidos. Raphinha lo intentó con un cabezazo sin demasiada fuerza y poco después Eric García probó desde lejos, obligando a Stanek a intervenir para desviar el disparo.

La insistencia azulgrana acabó dando frutos. Fermín igualó el encuentro tras aprovechar un excelente pase al espacio de De Jong y, apenas unos minutos después, el propio centrocampista culminó la remontada con un potente disparo desde fuera del área, imposible para el guardameta local. Sin embargo, la alegría fue efímera: antes del descanso, el Slavia volvió a empatar en otro saque de esquina, en una desafortunada acción en la que Lewandowski introdujo el balón en su propia portería, dejando el 2-2 al intermedio.

EFE Fermín celebrando uno de sus dos goles en el Slavia - Barcelona.

Tras el descanso, De Jong pudo adelantar al Barcelona, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Los de Flick dominaban al Slavia y la lesión de Pedri obligó al entrenador alemán a mover el banquillo para sustituir al centrocampista canario. Y, como es habitual, las sustituciones surtieron efecto inmediato y es que Dani Olmo conectó un disparo directo a la escuadra izquierda de la portería checa para poner el 2-3 en el electrónico.

Y a falta de 20 minutos, Lewandowski sentenció el partido marcando el 2-4 definitivo que acerca al Barcelona a los octavos de final de la Champions League, aunque deberá ganar al Copenhague en la última jornada.

EL BARCELONA SIGUE RECIBIENDO MUCHOS GOLES

Juanma Castaño, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, se mostró muy sorprendido por la facilidad con la que el Barcelona encajó dos goles del Slavia de Praga. "Es sorprendente que un equipo como el Slavia se adelante en el marcador al Barça y después le empate tan rápido. Y aunque ha ganado, ha cumplido con el objetivo... a lo mejor, hay que empezar a tener en cuenta que al Barcelona le genera mucho peligro", comentaba el director del programa.

Manolo Lama se sumaba al debate y decía: "No es que le generen mucho peligro los rivales al Barcelona, es que con poco peligro le hacen muchos goles. La Real Sociedad, el otro día, tuvo tres ocasiones y marcó dos goles, y el Slavia con dos córners le ha hecho al Barça otros dos goles".

David Sánchez, por su parte, señalaba: "Yo creo que el peligro o los goles que está encajando son iguales que el año pasado". Y añadía para finalizar: "Creo que es algo incorregible ya".