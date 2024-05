Pilar G. Muñiz: "Sólo les faltaba cobrarnos por ir al baño, aunque mejor, no dar ideas"

Audio

150 millones de euros. A esa cifra asciende la histórica multa que ha impuesto Consumo a 4 compañías aéreas: Ryanair, Easyjet, Vueling y Volotea.

El motivo a resumidas cuentas es el abuso, lo que el Gobierno entiende como “prácticas desproporcionadas y abusivas. Así han sido calificadas también por distintos tribunales, entre ellos el de Justicia de la UE en varias sentencias.

Te estoy hablando de cobrar por el equipaje de mano, la maletita de cabina que llevas a bordo y que no se factura. Un clásico para recaudar por el que te cobran desde hace unos años en estas aerolíneas y que ha generado todo tipo de quejas de usuarios, denuncias de asociaciones de consumidores y hasta vídeos virales de gente rompiendo las ruedas en las puertas de embarque con tal de no pagar.

Esta es una de esas prácticas por las que Consumo quiere castigar a estas cuatro compañías, pero no es la única. Hay más: cobrar por pedir un asiento contiguo en caso de que éste sea para un menor o dependiente, la impresión del billete en el caso de Ryanair, el pagar en metálico por la compra de billetes o servicios en el aeropuerto, o la falta de transparencia a la hora de comprar de tal forma que empiezas pagando el billete de avión a 10 euros y te acaba costando 80.

Las compañías ya han dicho que consideran desproporcionada la sanción y que por tanto la van a recurrir, primero por la vía administrativa. Pero no hay que olvidar que todavía pueden dilatar más el proceso recurriendo a la vía judicial. Por si alguien tiene dudas de si esta multa va a suponer que dejen de cobrarnos la maleta de mano en estas cuatro compañías te diré que no. Así que si todavía queda algún madridista rezagado que vuele a Londres en low cost para la final de mañana y que no se haya enterado: la bandera puedes subirla en la mochila que es gratis, pero el trolley no.

La multa es cuantiosa. Son 150 millones de euros, aunque también te digo que más por la sanción en sí que por el impacto en las cuentas de estas compañías. Porque para hacerte una idea sólo Ryanair ganó el año pasado 1.920 millones de euros.Si es verdad que en la práctica hoy por hoy no implica nada para los viajeros. Sí que a futuro esta sanción puede suponer una medida de presión para todas estas compañías de bajo coste que con un precio de billete barato recaudan y se hacen rentables a base de cobrar por otros muchos servicios. De hecho les faltaba cobrarnos por ir al baño, bueno mejor no demos ideas.