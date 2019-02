Marta Ruiz: “Tengo la sensación de que la respuesta de Pedro Sánchez y la Unión Europea llega tarde”

Tiempo de lectura: 2



Ha pasado lo que todos sabíamos. El gobierno ha terminado reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, encargado de convocar elecciones en un breve plazo de tiempo. Es la definición dada por el presidente Sánchez una vez expirado el plazo de ocho días que se dio a Maduro, también por el resto de la Unión Europea, para convocar elecciones. Ha pasado lo que todos sabíamos y por eso quizás tenga una la sensación de que la respuesta llega tarde, pero también es cierto que el complejo mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales funciona con unos tiempos bien distintos al de nuestro día a día. Pero ahora nos hacemos preguntas… ¿Qué supone en la práctica el reconocimiento de Guaidó por parte de España y el resto de potencias europeas? Pues la clave sigue estando en el ejército, lo afirmaba en 'Mediodía COPE' el diplomático Venezolano exiliado en España Fernando Gerbasi: “Todo este apoyo internacional más el hecho de que la población venezolana esté en la calle, tiene que provocar una reacción sobre todo el estamento militar, es necesario que ellos cambien de postura”.

Entre mañana y el jueves la asamblea nacional podría designar un nuevo embajador en España. El gobierno español quiere liderar a la Unión Europea para favorecer la transición en Venezuela y el envío de ayuda humanitaria pero de momento no se han definido pasos concretos salvo recomendar que no se viaje a Venezuela.

Y el mal dato de paro con el que hemos empezado el año no debe dejarte indiferente porque hay una pregunta con respuestas contradictorias en función de quien responda. El paro subió en más de 83.400 personas en enero, no se veía un dato tan malo desde hace cinco años, pero si nos fijamos en la afiliación a la seguridad social la cifra es aún más preocupante porque supone 200.000 afiliados menos, es decir, que se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Es cierto que venimos de la campaña navideña y eso se nota, pero la pregunta es: ¿ha tenido algo que ver la subida del salario mínimo por parte del gobierno? los expertos así lo creen el ejecutivo no. En unos meses sabremos quién tiene la razón.