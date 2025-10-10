La reforma empieza en el corazón

La nueva y primera Exhortación apostólica, ‘Dilexi te’ es un documento que, más que texto, es testamento. Un testamento de amor, de compromiso, de fidelidad al Evangelio vivido entre los últimos.

La fecha de su firma el pasado 4 de octubre no fue casual. Y es que tuvo lugar en la fiesta de San Francisco de Asís, el santo que abrazó la pobreza como camino de libertad y comunión. El Papa ha querido que su primer gran gesto magisterial estuviera impregnado de ese espíritu franciscano que tanto inspiró también al Papa Francisco. En el trasfondo del texto se deja ver también esa impronta de su predecesor, una Iglesia en salida, de una fe que se arrodilla ante el dolor del otro; y es que los pobres, dice además, no son un problema.

En esta exhortación, León XIV pone de manifiesto que el verdadero poder de la Iglesia está en su capacidad de amar sin medida, algo importante en un momento como el actual.

Y ese amor no es abstracto. Tiene rostro. Tiene manos que acarician, pies que caminan, oídos que escuchan. Es el amor que no busca protagonismo, sino presencia.

'Te he amado' es también una promesa. La de que, pase lo que pase, no estamos solos. Que hay una ternura que nos sostiene. Que hay una Iglesia que, si se deja tocar por el Evangelio, puede ser hogar para todos.

Quizás hoy, más que nunca, necesitamos volver al auténtico sentido de esa frase que da título a la Exhortación: 'Te he amado'. Porque en ella está la raíz de todo. El porqué de nuestra fe, el sentido de nuestra misión y la razón de nuestra esperanza.