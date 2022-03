Como pastores, usemos el lenguaje de Jesús

La conversación que tuvo lugar ayer entre el Papa y el Patriarca de Moscú, a instancias de Francisco, es de gran importancia. Significa que el Papa no se ha conformado con las evidentes discrepancias que se han manifestado desde la invasión de Ucrania y ha buscado una palabra común de quienes son pastores de la Iglesia, para enviar un mensaje concorde al pueblo de Dios, en Rusia, en Ucrania y en todo el mundo. Este empeño corresponde esencialmente al oficio del Sucesor de Pedro.

Las dificultades son evidentes, pero Francisco y Kirill han convenido que la Iglesia no debe usar el lenguaje de la política sino el lenguaje de Jesús, y eso implica unir los esfuerzos para lograr la paz, para ayudar a quienes sufren y para lograr que callen las armas. En este punto, el Papa ha subrayado que “nuestros corazones no pueden no llorar ante los niños, ante las mujeres asesinadas, ante la gente que está muriendo bajo los bombardeos”. Conocemos, porque lo ha revelado la Santa Sede, algunas palabras exactas pronunciadas por el Papa sobre el núcleo más espinoso de la cuestión: “en tiempos, se hablaba también en nuestras Iglesias de guerra santa o de guerra justa, le ha dicho Francisco a Kirill; hoy no podemos hablar así… las guerras son siempre injustas, porque quien paga es el pueblo de Dios”. Son palabras fuertes y nítidas, a las que no sabemos qué ha contestado el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa que, en todo caso, mostró su alegría de poder mantener esta conversación entre hermanos.

Es un gran bien para todos (ortodoxos y católicos, rusos y ucranianos) que se haya podido llevar adelante esta conversación, y que en ella haya resonado, sin equívocos, la palabra clara del Evangelio: la misión de las Iglesias en esta tragedia es reforzar la justicia y la paz.