En el sínodo escuchemos también a los santos

Me han llamado la atención las palabras del cardenal Anders Arborelius, un carmelita que es arzobispo de Estocolmo, que ha señalado que en el camino sinodal en el que está embarcada la Iglesia, y en el que es importante una escucha recíproca entre todos los miembros del Pueblo de Dios, también es necesario escuchar a los santos. Se nos olvida con frecuencia que la Iglesia se extiende a lo largo del espacio geográfico hasta los confines del mundo, pero también abarca el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Escuchar la voz de los santos nos ayuda a ensanchar el horizonte, a no caer en minucias irrelevantes y a poner en el centro lo que es más importante. Nos ayuda también a ser más humildes, y a no creer que siempre estamos “inventando el Mediterráneo”.