Los mensajes pontificios para fechas marcadas en rojo en el calendario eclesial son recibidos a veces como parte de un paisaje ya conocido, con una especie de inercia malsana… y no es que me extrañe, es un dato. También yo participo a veces de esa inercia, pero al leer, un poco de prisa, el que acaba de publicar León XIV para la próxima Jornada Mundial de las Misiones, he sentido una especie de sobresalto: ahí hay algo que no podemos dar por sabido ni archivar sin más. Dice el Papa que “la primera responsabilidad misionera de la Iglesia es renovar y mantener viva la unidad espiritual y fraterna entre sus miembros”. ¿Pero lo importante no es salir al mundo con el anuncio de Cristo? Por supuesto que eso es decisivo, pero el Papa va más al fondo y, citando a San Juan Pablo II, afirma que la comunión es, a la vez, la fuente y el fruto de la misión. Puede suceder que alguno sea muy audaz para la misión, pero si su conciencia, su palabra y sus gestos no nacen de la comunión, entonces se anuncia a sí mismo, y su esfuerzo no dará fruto.

En otro pasaje de este mensaje (que yo ya iba a archivar) León recuerda la carta Evangelii nuntiandi de Pablo VI, y afirma que “no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios”. Es una frase labrada con cincel, en la que no falta nada. Y es que la evangelización no es una especie de plan de conquista: comienza en el corazón de cada cristiano para extenderse a toda la humanidad, y eso sólo es posible si uno tiene la mirada fija en Cristo: escuchando su Palabra, recibiendo su gracia en los sacramentos y viviendo la amistad cotidiana en la Iglesia. En la parte final del mensaje, el Papa León señala otro aspecto sustancial: la misión no es el anuncio de un ideal abstracto (y menos un martillo pilón), sino la comunicación, con obras y palabras, del amor de Dios que nos ha salido al encuentro y nos ha cambiado. Cosas para no dejar de lado.