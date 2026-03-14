Las emotivas palabras de Gonzalo Miró al enterarse de la muerte de Gemma Cuervo: "Mandarle un abrazo muy fuerte a la familia y a recordarla por y para siempre"

Este sábado, 14 de marzo, se ha confirmado el fallecimiento de la emblemática actriz Gemma Cuervo a los 91 años, una de las grandes damas de la interpretación en España.

El recuerdo de Gonzalo Miró

La noticia ha conmocionado al mundo de la cultura y una de las primeras reacciones públicas ha sido la de Gonzalo Miró, quien ha querido recordarla en directo en Tiempo de Juego al término del Atlético-Getafe.

El colaborador ha destacado su legado como "una gran actriz del cine español, del teatro español" y ha asegurado que "merece" ser recordada.

Miró ha aprovechado para mandar "un abrazo muy fuerte a sus hijos, a Cayetana, Fernando, Natalia". Aunque ha reconocido que, por su avanzada edad, era algo que "se podía medio esperar", ha insistido en que "no deja ser una triste noticia".

Mandarle un abrazo muy fuerte a la familia y a recordarla por y para siempre"

Finalmente, ha querido cerrar su intervención con un mensaje de cariño y homenaje: "Mandarle un un abrazo muy fuerte a la familia y a ya recordarla por y para siempre", ha concluido, subrayando la importancia de mantener vivo el legado de la actriz.