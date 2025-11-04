Llevamos unos días sin apenas hablar de lo que sucede en Tierra Santa, así son las dinámicas de la comunicación. Pero allí siguen pasando cosas, no sólo bombardeos y manifestaciones de odio. El pasado sábado se celebró en Belén la fiesta de Todos los Santos con una peregrinación organizada por diez movimientos eclesiales y comunidades presentes en el Patriarcado de Jerusalén y presidida por el cardenal Pizzaballa. Durante el recorrido por las estrechas calles de la ciudad vieja, que culminó en la Basílica de la Natividad, se cantaron himnos y compartieron testimonios que reavivaron la esperanza entre la multitud que se apiñaba en las calles.

En su homilía, el Patriarca se refirió a la presencia de los hombres y mujeres de fe en un mundo lleno de contradicciones y violencia. Seguramente no está en sus manos resolver muchos problemas, como tantas veces ha indicado Pizzaballa, pero su presencia, su modo de estar y de vivir, “impide la devastación total". Puede parecernos poco, pero no lo es. Y añadió que, “en nuestra tierra y nuestro tiempo, necesitamos hijos de Dios dispuestos a detener la devastación que vemos a nuestro alrededor, a ofrecer sus vidas por amor a los demás”. A continuación, advirtió a los peregrinos sobre la tentación de medir el valor de su presencia en función de los resultados. “Puede que no veamos los frutos de lo que estamos sembrando, pero lo que nos mueve es el deseo de comunicar la gracia que hemos recibido... porque Dios mismo es nuestra salvación”.

Lo que ha dicho el cardenal en el terrible contexto actual de Tierra Santa vale para todos nosotros. Muchas veces las obras y palabras de los cristianos no “vencerán” según la lógica del mundo, pero, en cualquier caso, “impiden la devastación”, ya sea física o moral. Y lo que siembran con su testimonio dará sus frutos también en la historia, aunque ellos no los vean y aunque no se puedan meter en una hoja de Excel.