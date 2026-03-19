Hoy me he desayunado con un simpático (y profundo) artículo sobre San José de una joven teóloga alemana, Dorotea Schmidt, que se pregunta por qué el hombre más importante al lado de Jesús no dejó ni una sola palabra en los Evangelios.

Pedro despotricó y se desahogó, Pablo escribió cartas, pero José… silencio absoluto. Pero que no se hayan recogido sus palabras en la Escritura no significa que fuese un simple figurante en el drama de la encarnación del Hijo de Dios.

Hasta el día de hoy, dice esta joven teóloga, y hoy más que nunca, José sigue siendo el contrapunto ejemplar en un mundo rebosante de autopromoción y charla incesante.

La confianza de José en Dios era inquebrantable. Como buen israelita, su conciencia estaba modelada por la escucha de su Palabra y por la memoria del pueblo de la Alianza. Y por eso, cuando un ángel se le apareció en sueños, no lo descartó simplemente como una fantasía, porque estaba familiarizado con el lenguaje de Dios.

Esta apertura a la intervención de Dios en la historia, incluso cuando desborda nuestros esquemas, convierte a José en un gran ejemplo a seguir, especialmente hoy, cuando muchos, incluso en la Iglesia, piensan que se trata sobre todo de lo que nosotros pensamos y hacemos. En lugar de confiar únicamente en sus propios análisis, José confía plenamente en el Señor.

Y así se convirtió en padre de pleno derecho, estando presente cuando las cosas se complicaban y se volvían peligrosas. Le dio a Jesús su nombre, su hogar legal en la Casa de David.

Protegió a su familia del peligro, crió y educó a Jesús, le enseñó el oficio y la oración. Le brindó un verdadero hogar. Si de verdad buscamos la renovación en la Iglesia, la encontramos en la escuela de San José, que dejó que la Palabra de Dios hablara, sin soltar banalmente su propia lengua.