La Jerarquía nace de la caridad de Cristo

El Papa ha retomado en la Audiencia General de hoy la lectura imprescindible de la constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia. Y hoy ha abordado una dimensión esencial que a algunos les resulta antipática, la jerarquía. León XIV aborda de frente el núcleo de esa antipatía o, en todo caso, de una habitual incomprensión: “La estructura jerárquica no es una construcción humana que sirve para la organización interna de la Iglesia… sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles”. Si esto no se entiende, o se rechaza, entonces no se entiende nada de la Iglesia. Por cierto, era una incomprensión típica en los autodenominados “progresistas”, que hoy se extiende, como una especie de mal humor y desafección, a ciertos sectores que invocan la tradición.

La Iglesia Católica encuentra su fundamento en los apóstoles, que Cristo quiso como columnas vivas de su Cuerpo místico, ha dicho el Papa citando al Concilio, y su dimensión jerárquica está al servicio de la unidad, de la misión y de la santidad de todos sus miembros. Para explicarlo aún mejor, ha citado una bella expresión de San Pablo VI que presentaba la jerarquía como realidad “nacida de la caridad de Cristo para realizar, difundir y garantizar la transmisión intacta y fecunda del tesoro de fe, del ejemplo, de preceptos, de carismas, dejado por Cristo a su Iglesia”.

Hay que repetirlo: la jerarquía, nacida de la caridad de Cristo. Es algo que conmueve, o sea, que mueve no sólo a la virtud cristiana de la obediencia, sino al afecto. Incluso si las personas concretas que han recibido ese encargo no nos resultan especialmente atractivas, incluso si sus errores, en tantas cosas, fuesen evidentes, ¿cómo no sentir algo de reconocimiento y de piedad por haber sido investidos de semejante carga, por servir a todos con semejante tarea?