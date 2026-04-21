Ayer en Luanda, León XIV hizo referencia a los cincuenta años de la independencia de Angola que ahora se cumplen y afirmó que todos los angoleños, sin excepción, tienen el derecho de construir ese país y beneficiarse de él de manera equitativa… pero los cristianos “tienen el deber de hacerlo según la ley de la caridad”.

Esa es su singularidad, y en esa tarea nadie puede sustituirlos: “Ustedes son la sal y la luz de esta tierra porque son miembros del Cuerpo de Cristo y, por eso, sus gestos, sus palabras y sus acciones, al reflejar la caridad del Señor, construyen las comunidades desde dentro y edifican para la eternidad”.

Siempre me impresiona la vitalidad de la Iglesia en África: su alegría, su fecundidad vocacional, su resistencia frente a la violencia, su capacidad de construcción civil… Angola es un buen ejemplo. El Papa ha recordado el heroico testimonio de fe de tantos sacerdotes, religiosas y laicos que tuvieron el valor de dar la vida por ese pueblo y por el Evangelio, prefiriendo la muerte a la traición a la justicia, la verdad, la misericordia, la caridad y la paz de Cristo.

Las heridas de la guerra todavía están abiertas y por eso ha pedido a los líderes de la Iglesia que “promuevan una memoria reconciliada, educando a todos en la concordia y valorando el testimonio sereno de aquellos que, después de haber atravesado dolorosas tribulaciones, lo han perdonado todo”.

No trato de pintar de rosa la realidad de la Iglesia en África, en cuya carne también hay heridas y flaquezas de todo tipo. Sencillamente observo que, en un continente lacerado por la violencia y las injusticias, la fe acogida con alegría y profundidad, sin algunas complicaciones típicamente europeas, genera un río de humanidad sorprendente que reconstruye, cura y siembra siempre de nuevo. Y de eso, algo nos convendría aprender.