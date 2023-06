Un cristianismo que se pueda ver y tocar

Los católicos de occidente no hemos superado aún del todo la tentación de refugiarnos en nuestra ciudadela o de plantear una especie de guerra (cultural, la llaman algunos) con el mundo en que nos toca vivir. Quizás sea una tentación con la que tengamos que convivir ante la sensación de una cultura ambiental que nos presiona en forma de leyes y de mensajes mediáticos, y ante un nihilismo que termina por afectar también a nuestras familias, porque de nada sirve levantar una muralla protectora. Cuando veo esto a mi alrededor siempre recuerdo la saludable pregunta que plantea el poeta inglés T.S. Eliot en sus “Coros de la Roca”: "¿es la humanidad la que ha abandonado a la Iglesia, o es la Iglesia la que ha abandonado a la humanidad?".

Por lo que se refiere al desapego del mundo, está claro que, desde hace al menos dos siglos, la esperanza cristiana ha ido siendo sustituida por los ídolos de la ciencia, la política y el bienestar. Lo describe de un modo penetrante la gran encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi. Pero también hay que reconocer que los cristianos hemos dejado muchas veces de ofrecer a Jesucristo como la respuesta a la necesidad del hombre, sustituyéndolo por una filosofía social o por la defensa de un conjunto de valores. Y de esa manera, también nosotros, la Iglesia, abandonamos a la humanidad a la deriva.

Ni encastillarnos en nuestras pequeñas fortalezas ni salir con el sable entre los dientes sirve de gran cosa y, además, no creo que sea la verdadera forma católica de afrontar el desafío. Otro gran poeta cristiano, Charles Peguy, decía que “también eran malos los tiempos bajo los romanos”, pero Jesús no perdió sus años en atacar a la maldad de su época, sino que abordó la cuestión “haciendo el cristianismo”. Eso es lo que nos falta hoy: no hinchar la vena y gritar insultos contra el tiempo y la cultura en que nos toca vivir, sino hacer presente el cristianismo como vida que se pueda encontrar, que se pueda ver y tocar.