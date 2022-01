Yo sí creo a Benedicto XVI

El informe sobre los abusos sexuales cometidos en la archidiócesis de Múnich desde 1945 a 2019 ha ocupado portadas y espacios de prime time en todo el mundo porque adjudica a Joseph Ratzinger cuatro casos de mala práctica en la gestión de otros tantos abusos cuando era arzobispo de dicha diócesis, entre 1977 y 1982. Una vez más, mientras afirmamos el dolor y la vergüenza que provoca cada caso de abuso sexual, en la Iglesia, pero también en el conjunto de la sociedad, tenemos que examinar ante qué información estamos.

Se trata de un informe encargado por la archidiócesis bávara a una firma de abogados que ha investigado los archivos, ha realizado entrevistas, ha contactado con posibles víctimas… y ha llegado a sus conclusiones. El informe tiene un valor de análisis sobre lo que sucedió, sin duda, pero sus cifras y conclusiones no pueden considerarse como hechos juzgados con las garantías de cualquier Estado de Derecho. Además, hay que subrayar que los criterios de actuación actuales no estaban vigentes, ni en la Iglesia ni en ninguna otra institución, hace cuarenta y cinco años.

El Papa emérito Benedicto XVI respondió a las preguntas de estos abogados sobre los casos de mala praxis que se le achacan con una memoria de 87 páginas, que dichos abogados han considerado poco creíble. No pretendo decir que el arzobispo Ratzinger no pudo cometer errores.

Basta leer su biografía para darnos cuenta de hasta qué punto es un hombre dispuesto a reconocerlos en tantos campos. Pero en lo tocante a este informe, la cuestión radica en que los abogados no dan crédito a las explicaciones detalladas de Ratzinger. Pues bien, yo sí se le doy crédito: por lo que he visto y conocido de él durante años, por su lucha incansable contra los abusos, por su pureza de intención, por su testimonio de fe y de humanidad. Por certeza moral.