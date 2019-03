Habla el padre del periodista puesto en libertad: "Se nos pasaba por la cabeza cualquier cosa"

Tiempo de lectura: 2



El periodista hispano-venezolano Luís Carlos Díaz se encuentra desde la madrugada del miércoles en libertad condicional imputado por un delito de instigación a delinquir. El periodista fue detenido en Caracas la tarde lunes a las 17:30h cuando iba en bicicleta desde la emisora Unión Radio hasta su casa. Tras varias horas sin dar señales de vida, su mujer Naky Soto contaba en 'Herrera en COPE' cómo a las 02:30h de la madrugada, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) entraba en su casa con el reportero esposado: "Lo vi tranquilo, empezaron a buscar documentos por toda la casa".

Díaz fue detenido y acusado de ser parte del "sabotaje" al sistema eléctrico causante de los apagones en todo el país. Actualmente, el periodista tiene prohibida la salida del país sin autorización y estará bajo régimen de presentación cada ocho días además de no poder declarar ante los medios sobre su caso.

El reportero, de madre catalana y padre venezolano agradecía a los medios, a su salida del SEBIN, la difusión de su detención. Por 'Mediodía COPE' ha pasado su padre Luis Díaz, junto a su mujer y su hijo pequeño llevan 6 años en España. Se vinieron por el miedo y por la inseguridad que vivían bajo el régimen de Maduro, ha contado como han seguido el caso desde Barcelona: "Me dejó unas grabaciones, se que está muy bien y que ya está en casa, animado y fuerte, insiste en seguir educando". "El mismo lunes yo hablé con Luis y me contó las amenazas. Uno de sus vídeos fue manipulado por el Gobierno y eso fue suficiente para detenerlo según ellos, con ese vídeo el programa 'Con el mazo dando' que maneja un señor llamado Diosdado Cabello le acusó", finalizaba."Pasamos miedo, susto y nervios. Es demasiado reciente lo que ha pasado con otro diputado. Se nos pasaba por la cabeza cualquier cosa".

Para el padre del periodista, la visibilidad en los medios ha sido lo que realmente ha protegido a su hijo, ante las acusaciones de formar parte del sabotaje eléctrico afirmaba: "Mi hijo no tiene ningún conocimiento de electricidad ni de ingeniería eléctrica. Yo le cambié la lampara de su casa antes de venirme".

Luis Díaz decidió hace seis años instalarse en España y dejar a gran parte de su familia en Venezuela, cuenta que lo hicieron por el miedo y la inseguridad. Sobretodo por una llamada: "El hermano menor de Luis Carlos tiene 12 años, un día me llamaron y me dicen que preparara unos reales, que iban a por mí". "Con ese miedo de que me quitaran a mi hijo decidí venir a España a trabajar. A todos los de mi entorno le han secuestrado un hijo, le han quitado dinero para vacunas o le secuestran el coche" finalizaba el padre del reportero.

39 periodistas han sido detenidos en Venezuela en lo que va de año, ante esta situación, Luis ha afirmado que su hijo no tiene considerado regresar a España: "Él es consciente de que alguien tiene que cuidar de Venezuela".

FOTO: EMILIANA DUARTE