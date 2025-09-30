El temporal paraliza Ibiza: Sofía, enfermera, muestra el temor que están viviendo con quirófanos inundados y cortes de luz

El fuerte temporal con lluvias torrenciales que lleva afectando a España en las últimas 48 horas, se ha trasladado a las Islas Baleares. Ibiza y Formentera son las más afectadas y se encuentra en alerta roja.

La DANA ha provocado la suspensión de clases y ha obligado a cortar carreteras en varios puntos de la isla. La alerta permanecerá activa, en principio, hasta las cuatro de la tarde. Una unidad de la Unidad de Emergencias del Ejército se desplaza desde Valencia para ayudar en las labores de rescate de los atrapados en ascensores y edificios.

En Mediodía COPE, hemos escuchado el testimonio de Sofía, enfermera en uno de los hospitales ibicencos, donde están sufriendo las consecuencias del temporal con cortes de luz, inundaciones en los quirófanos y numerosos daños.

00:00 Volumen Cerrar EFE Las lluvias dejan carreteras cortadas, inundaciones y un colegio desalojado en Ibiza

Caos en los hospitales

La situación es especialmente complicada en los centros sanitarios. Sofía ha relatado en COPE la caótica mañana que están viviendo: "Se están inundando plantas subterráneas, en algunos almacenes estamos sacando agua con cubos". Además, las condiciones han obligado a posponer cirugías debido a que "algunos pacientes no pueden acudir, obviamente, al hospital".

Las tormentas están provocando bastantes daños"

A las inundaciones los generadores de los hospitales han respondido, aunque los generadores de los hospitales han respondido. El principal problema, según la sanitaria, es la imposibilidad de que tanto pacientes como personal puedan desplazarse con seguridad, ya que es "peligroso que salgan con el coche o que vayan andando".

"Estamos un poco asustados"

La enfermera ha admitido el temor que se ha instalado entre los profesionales y ciudadanos. "Estamos un poco asustados, porque es verdad que Ibiza no tiene las mejores condiciones para aguantar estas lluvias y estas tormentas, puesto que enseguida se inunda", ha explicado.

A la preocupación por la situación en el hospital se suma la incertidumbre personal. "Tenemos un poco de miedo de cómo estarán nuestras casas, nuestros coches, porque esta mañana hemos salido dejándolo todo y sin prever que iba a ser tanto", ha confesado Sofía, resumiendo el sentir de muchos ibicencos atrapados por el temporal.