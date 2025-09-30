COPE
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Se derrumba un talud del barranco del Poyo en Picanya

Las consecuencias de las fuertes lluvias todavía no han cesado

Las obras de recuperación del puente de la CV-403 afectado por las inundaciones, en los términos municipales de Torrent y Picanya, a 7 de enero de 2025, en Torrent y Picanya, Valencia

Europa Press

Ainhoa Clavel

Valencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Las lluvias torrenciales en la provincia de Valencia, que han caído en las últimas setenta y dos horas, no habían dejado hasta ahora daños visibles en las zonas cero de la Dana, pero ahora el barranco del poyo vuelve a centrar la atención de los vecinos cuando han visto que un talud se desprendía.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN 

En COPE trabajamos para darte la información más completa, en unos instantes podrás leer la noticia ampliada. Mientras, nuestro equipo de redacción continúa trabajando para darte la mejor información.

En esta misma noticia tendrás la información actualizada. También puedes consultar la última hora en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook y Twitter

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes descargarte la APP de COPE en tu dispositivo IOS o ANDROID.

