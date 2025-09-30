Ibiza, en alerta roja por la borrasca tropical que ha dejado la isla inundada

Ibiza está en alerta roja por fuertes precipitaciones. Los ibicencos han visto como este mediodía en sus teléfonos móviles ha sonado el sistema de alerta advirtiendo de la situación. La Conselleria de Educación ha suspendido las clases previstas para este martes por la tarde en los centros educativos de Ibiza y Formentera.

Ha sido una madrugada con lluvias intensas, que ha dejado algún pico de hasta 105 litros en la isla, que han dejado calles y carreteras inundadas, ha habido una tregua a primera hora que ha hecho rebajar de naranja a amarilla el nivel de alerta.

Sin embargo, este mediodía se reactivaba el aviso naranja hasta las 15:00 h y minutos después subía el aviso a rojo. La tormenta está provocando problemas en las comunicaciones móviles y se ha cerrado la carretera E-10 que rodea toda la ciudad de Ibiza. El ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos y es que el agua les llega a las rodillas.

rescates de personas

Los Bomberos de Ibiza están desplegados tras gestionar durante la madrugada una veintena de servicios relacionados con la tormenta, la mayor parte de las intervenciones relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales.

Tambien han atendido varios avisos de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua en carretera, aunque sin daños personales, y han atendido además un aviso por dos personas atrapadas en un ascensor.

Ibiza anegada

Los Bomberos trabajan ahora en rescatar a personas que se encuentran atrapadas en vehículos y viviendas, según ha informado el Consell Insular este martes.

La institución ha señalado que las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària permanecen cerradas, así como la E-10.

En un comunicado, ha señalado que ha vuelto a cerrarse la rotonda de Muebles la Fábrica debido a inundaciones y se han registrado interrupciones en el transporte público.

Además, el Consell ha reiterado que, en caso de emergencia, sólo hay que llamar al 112 ya que la central de los Bomberos está saturada. Se pide extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y hacer caso de los avisos oficiales.

alerta en los móviles

Protección Civil ha enviado a las 12.00 horas una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.

En la alerta se solicita a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividad en el exterior, que no se acerquen a torrentes, rieras ni zonas inundables ni permanezcan en zonas bajas y sótanos. También se insta a subir a plantas superiores en caso de que entre agua en las viviendas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a alerta roja (riesgo extremo) el aviso para las islas de Ibiza y Formentera, donde podrían acumularse lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además la Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha llevado a cabo a primera hora el desalojo preventivo del colegio Santísima Trinidad , afectado por inundaciones en las plantas bajas y algún desperfecto por filtraciones, que ha afecta también a la instalación eléctrica.

Los técnicos municipales de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados concretamente en la zona de la capilla, que ha quedado precintada, en un incidente en el que también han intervenido Protección Civil y los Bomberos de Ibiza para garantizar en todo momento la seguridad de los escolares y personal docente.

mallorca en alerta amarilla