Armando Zerolo reflexiona sobre la sociedad española y se fija en algo: suspende en la 'vuelta al cole' de los valores

El fin de la Navidad marca la tradicional vuelta al cole, un regreso a la rutina que ha servido de inspiración en Herrera en COPE a Armando Zerolo, profesor de la USP-CEU. En la sección 'Traficantes de Palabras' que comparte con Jorge Bustos, Zerolo ha utilizado esta metáfora para analizar el estado actual de la sociedad.

Una preocupante falta de valores

El análisis ha comenzado con un suspenso generalizado en asignaturas clave. Según la situación hipotética planteada por Zerolo, ante la pregunta "Si un país invade violentamente a otro, ¿de quién es la culpa?", muchos alumnos responden que del "derecho internacional". En educación en valores, a la cuestión de qué hacer si te quitan el balón en el patio, la respuesta mayoritaria es "que se lo quede el más fuerte".

La situación se repite en la clase de deportes, donde los jóvenes afirman que las normas estropean la competición. El profesor de educación física, según Zerolo, está desesperado al escuchar que un penalti solo se pita si es contra el equipo contrario y que, en definitiva, "el partido lo gana el que da más patadas".

El reto de explicar el Estado de derecho

La preocupación se extiende a los cursos superiores, donde los profesores de bachillerato se confiesan "aterrados" ante la tarea de explicar conceptos como el "Estado de derecho" y el "derecho internacional". Zerolo ha comparado esta misión con "explicar a un niño con babi las derivadas y las integrales", subrayando la complejidad del desafío.

Para el 'traficante de palabras', la conclusión es clara: "estamos todavía en pañales" como sociedad. Zerolo ha cerrado su intervención en COPE con una seria advertencia sobre el futuro colectivo: "o nos lo tomamos en serio o vamos a catear todas", dejando un único consuelo posible, el de "que los demás también han suspendido todo".