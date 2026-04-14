El día en el que Augustine Ndour vivió su regularización: "Me harté de llorar al recibir los papeles"

El impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, Augustine Ndour, ha relatado en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito su propia experiencia. Ndour, de origen senegalés, vivió su regularización en 2001 bajo el gobierno de José María Aznar y ha sido una de las voces principales detrás de la propuesta aprobada en el Congreso que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas.

La regularización de migrantes El tema del día Escuchar

Antes de obtener sus papeles, la vida de Ndour era "bastante, bastante complicada", según ha explicado. Sin la documentación, "no te queda más remedio que trabajar en negro", una situación que le llevó a la venta ambulante y a los invernaderos de Almería. Sin embargo, lo peor era la constante zozobra: "Ese miedo que tiene en el cuerpo, de que en cualquier esquina te pueden parar, pedirte la documentación y devolverte a tu país".

Un cambio como el día y la noche

El día que recibió la resolución favorable fue un punto de inflexión. Ndour ha descrito la angustia de la espera, mirando el buzón cada día con el temor de una denegación. "El día que me llegó la resolución, lo abrí y estaba favorable, pues me harté de llorar", ha confesado. Esta noticia le permitió aceptar una oferta de trabajo en Cáritas y "empezar a trabajar como dios manda".

Me harté de llorar"

EFE Ciudadanos marroquíes esperan en el interior del Consulado de Marruecos en Almería a la espera de obtener su certificado de antecedentes penales para la regularización extraordinaria de migrantes

El miedo a lo desconocido

Frente al temor que la regularización masiva pueda generar en una parte de la población, Ndour ha lanzado un mensaje de calma. Entiende que "el miedo a lo desconocido siempre está ahí", pero considera que no debe ser un elemento paralizante. De hecho, ha asegurado que muchos recelos provienen del desconocimiento: "Cuando la gente te conoce, cambia drásticamente su parecer". La Iglesia, por su parte, también se ha posicionado, como se puede leer en la opinión de Luis Argüello sobre la regularización.

Cuando la gente te conoce cambia drásticamente su parecer"

EFE El entorno del Consulado de Marruecos en Almería registra desde hace días colas masivas de centenares de ciudadanos que buscan obtener su certificado de antecedentes penales

Ndour defiende que la medida es un beneficio para todos. "Todos nos vamos a beneficiar", ha afirmado. Por un lado, los inmigrantes "dignificando su vida, ganando en derecho y en deberes" y, por otro, "el conjunto de la sociedad española", que verá cómo estas personas "cotizan, participan y son como unos vecinos más". Para quienes quieran profundizar en los detalles, existe una guía para entender la regularización extraordinaria de migrantes, aunque el debate político sigue abierto, con posturas como la del presidente de Murcia que amaga con recurrir el decreto.

Finalmente, ha querido agradecer el impulso del partido Por Un Mundo Más Justo, que convirtió "un sueño" en una realidad. Ha destacado el "consenso" logrado como una de las cosas "más bonitas" de la ILP, recordando que en su admisión a trámite en el Congreso "incluso votaron lo del PP y lo del PSOE, con 300 y pico votos", un amplio respaldo que cimentó el camino de la iniciativa.