Miguel, el profesor fiel oyente de 'Mediodía COPE', que transmite a sus alumnos la pasión por la radio: "Si escuchan la radio, les subo un punto"

En 2011, la UNESCO, la organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, proclamaba el 13 de febrero Día Mundial de la Radio. La radio, dice la UNESCO, contribuye a la consecución de objetivos internacionales mediante la difusión de información objetiva, las voces de los radioyentes y programas específicos.

A todos los profesionales de la radio en todo el mundo, la UNESCO nos agradece el trabajo diario, nuestro compromiso con la información y el entretenimiento, que es el compromiso con los oyentes y, en especial este año, el compromiso con el futuro de nuestro planeta, nuestro futuro.

Además, en COPE estamos dando voz a los oyentes por los que cada día contamos noticias, buscamos historias humanas en las que reflejarnos, entrevistamos a personajes de la actualidad que marcan el presente, vamos a donde está la noticia y te trasladamos al terreno de juego con los deportes.

"eN MI CASA ESTÁ TODO EL DÍA PUESTA LA RADIO"

En Mediodía COPE, el protagonista ha sido Miguel Martín, profesor en el colegio Santa Rita de Madrid. Miguel lleva sus 46 años de vida oyendo la radio. Es oyente fiel de la Cadena COPE que forma parte de su vida "cuando vivía con mis padres la radio estaba puesta todo el día. La radio era 24 horas. Vamos, la radio, no, la COPE. Mi madre dice que con vosotros se entera de todo, es más no quiere lavavajillas, quiere fregar los platos porque dice los platos salen más brillantes", le dice este profesor de forma entusiasta a Pilar Cisneros y Jorge Bustos.

Miguel, el profesor fiel oyente de COPE, junto al director de Mediodía COPE, Ángel Correas

A Miguel le hemos pillado celebrando el Día Mundial de la Radio dando clase. A sus alumnos, que han estado muy callados durante su intervención en Mediodía, les intenta inculcar esa pasión por escuchar la radio, pero es consciente que ellos no la tienen integrada en sus vidas, son de la generación de la Inteligencia Artificial, "justamente este año hemos sacado el proyecto de radio y claro, la radio les suena, pero no sé si anacrónico o no, pero lo que vamos a hacer es tema podcast, que eso sí que lo tienen más presente".

Lo cierto es que, al menos hoy, han sido conscientes de lo que significa la radio para su profe, que en aquellos viajes largos para ir de vacaciones y pese a que le pedían música a su padre, este no daba su brazo a torcer, "música, no, se pone la radio, se pone la COPE". Y lo que uno aprende con sus padres, es sabiduría para toda la vida, "ahora me levanto con Herrera, luego preparo el desayuno a los niños con Cadena 100, en el coche con Cadena 100, por las tardes con vosotros, con Expósito por la noche; El Partidazo, por supuesto, el deporte, yo soy profe de Educación Física, entonces el deporte es fundamental", relata Miguel que admite que sigue escuchando la radio debajo de la almohada. No sabe cómo su mujer le aguanta.

Miguel en un momento de su intervención en Mediodía COPE

El protagonismo de Miguel, el profe de Educación Física, ha sido tal que hasta ha sido el encargado de lanzar la pregunta al resto de oyentes de este Mediodía COPE: ¿Podríamos vivir sin móviles? Ahí les dejamos la pregunta y les pedimos su reflexión.