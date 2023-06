'Mediodía COPE' conecta con Ángel Expósito desde Ucrania

La Linterna de Ángel Expósito se encuentra en Ucrania. Como te hemos contado en ‘Herrera en COPE’, Ángel Expósito ha dado su reflexión antes de subirse en el tren de camino a Ucrania. Ahora, ha vuelto a conectar, esta vez, con‘Mediodía COPE’ desde la capital del país.

Ya en Kiev, Ángel Expósito ha observado que “la gente se ha acostumbrado a la guerra”. “Hay militares en cualquier esquina, pero la vida es normal, hasta que suena en cualquier momento la alarma antiaérea. La gente se refugia y aparece un momento especial de pánico, es cuando aparecen los drones o los misiles rusos se interceptan literalmente en el cielo y caen los escombros de sus misiles. De hecho, ha habido muertos por restos caídos del cielo” ha relatado el comunicador.

Justo en el momento de la conexión, Ángel Expósito estaba almorzando con una de las monjas dominicas de la Casa de los Niños de Kiev. En enero de 2022, un equipo de La Linterna visitó esta iniciativa, pilotada por misioneras españolas, con la que tratan de enseñar teatro y enseñar a que los niños ucranianos se comuniquen.

Una de ellas comentó en antena que bromeaban con la Guerra: “El otro día me dice Antonia, ¿oye, has oído algo? Y digo: ¡uy! Miro la hora y digo: Antonia es muy pronto, todavía no es la hora de los bombardeos”, dijo la misionera en tono simpático.

En el trayecto desde Cracovia, a Ángel Expósito le llamó la atención de que el 90% de las pasajeras eran mujeres. Una situación que viene como consecuencia de la guerra, ya que ellas sobre todo exiliaron mientras que los varones se quedaron en el país. “El tren era enorme (…) 1.000 personas en el tren, todo mujeres porque claro, aquí están mayores y niños”.

Para entender la magnitud de la guerra, el director y presentador de La Linterna hizo un símil con España. “El país es enorme, esto es más grande que España. Entonces imagínate que Andalucía, por así decirlo, Dios me libre, está controlada y es la zona de combate, pero el resto del país, salvo misiles o ataques esporádicos” ha explicado.

Ángel Expósito ha destacado el humor y el orgullo de los ucranianos para afrontar la situación bélica. “Casi no se creen nada de lo que viene de Rusia” ha asegurado.

“Hacen memes, chistes y bromas. El meme más típico cuando este fin de semana estaban los Wagner paseándose por Rusia y Putin de los nervios eran los ucranianos comiendo palomitas como si estuvieran viendo el espectáculo en el cine. Entonces, se corrió por todos los WhatsApp una caja de las palomitas típicas para cuando vas al cine” ha detallado. “Se resignan, pero aguantan, pelean y están convencidos de que se van a sacar los ojos entre ellos” ha contado.

Como ha adelantado Ángel Expósito, mañana se dirigirán a Bucha, a 20 kilómetros de Kiev, que “fue hasta donde llegaron las tropas de Putin y fue la gran matanza del principio de la guerra”.

El director de La Linterna terminado su conexión en ‘Mediodía COPE’ compartiendo una última reflexión con Pilar García Muñiz: “En Kiev, salvo alguna esquina donde se ve el resto de un misil, es muy curioso como cuentan que estalle una bomba y cómo lo limpian y en 24 horas ahí no ha pasado nada, es un reflejo perfecto de la resiliencia y de la fortaleza de esta gente”.