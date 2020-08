Lorena Fernández: “Sanidad va de fiasco en fiasco: con las cifras diarias y con la APP Radar Covid”

Mal que nos pese las cifras están ahí. No se puede negar que bien bien no vamos. Superamos los contagios por COVID incluso a países como el Reino Unido que ayer superó los mil por segundo día consecutivo pero hay que decir que, por ejemplo, nuestra vecina Francia está acusando ya también esos rebrotes hasta alcanzar los 2.500 casos diarios. Ahora bien. Yo no sé cómo contarán Francia o el Reino Unido los nuevos positivos pero lo que es España lo seguimos haciendo mal. No supimos contar a nuestros muertos y seguimos sin saber contar los nuevos contagios. La última prueba la tuvimos ayer mismo. A eso de las siete menos cuarto de la tarde de este miércoles Sanidad notificaba 1.690 contagios en las últimas 24 horas pero sin incluir los datos de Madrid alegando que por 'un problema técnico' nos lo habían podido incorporar. Pero casi dos horas antes la región sí que informaba de 654 nuevos casos en su territorio. Sigo la verdad sin entenderlo. Los datos pueden llegar tarde, puede haber problemas informáticos, pero cuando tu tienes que informar de ello a nivel nacional no es nada difícil sumar. 1.690 + 654. El resultado total es 2.344. Mira que fácil. Mucho mejor eso que hacer el ridículo en una nota de prensa. Y con esto de las cifras del COVID nuestros responsables políticos ya llevan haciendo el ridículo cinco meses.

Por cierto que hablando del COVID no se si recuerdan que aquí hemos hablado mucho de esa aplicación móvil llamada 'Radar Covid' que te puedes descargar en tu móvil. Seguro que muchos de los que me oyen ya lo han hecho. Y que en teoría te permite saber si has estado cerca de alguna persona contagiada que, claro, lo haya notificado. Pues bien. La pueden tener en su móvil, como ya la tengo, pero en la mayoría de CCAA no funciona. Al menos queda un mes para que funcione. Enseguida te cuento por qué.

Y cuando las alertas sanitarias están puestas en la crisis del coronavirus, en su avance, otra surge desde Sevilla tras conocerse que 16 personas están hospitalizadas por una infección vírica posiblemente transmitida por mosquitos. Cinco de ellos en la UCI. Todos los ingresados proceden de las localidades de Coria del Río y La Puebla donde lógicamente no se habla de otra cosa. Al principio se barajó la posibilidad de que fuera un tipo de fiebre procedente del Nilo pero ahora no está tan claro. David tiene a su padre en una de esas Unidades de Cuidados Intensivos y ha estado en 'Herrera en COPE'. Así lo ha contado: “Y nada, y me lo encuentro a las 2 de la mañana, amarrado a la cama, estaba como ido, no entendía dónde estaba, no hablaba bien. Estaba amarrado porque se quería levantar. A las dos de la mañana, en planta, me dijeron que lo que tenía era una encefalitis”.

En 'Mediodía COPE' precisamente hemos hablado con José Miguel Cisneros. Es jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde están todos los pacientes afectados. El doctor ha explicado: "El mosquito que lo transmite y los animales de los que son reservorio son fundamentalmente aves, pues no conocen de fronteras, y esto es lo que explica que cada año haya casos de infección por este virus por Europa, incluyendo España. En general son casos endémicos, casos aislados. Y ocasionalmente produce brotes, como es el caso, o como puede ser el caso, si se confirma la etiología del que estamos hablando".

De momento ante las dudas sobre qué está detrás de esta enfermedad pues los remedios de toda la vida: mosquiteras en las ventanas y repelentes de insectos.