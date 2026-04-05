El juicio del caso Mascarillas arranca con la vista puesta en la presunta financiación irregular del PSOE

Este martes comienza el juicio del denominado caso Mascarillas, una de las ramificaciones del 'caso Koldo' que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía solicita para ellos más de 50 años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, malversación y prevaricación. En una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz, Alexis Aneas, abogado de la asociación Liberum que ejerce la acusación popular, ha desgranado las claves del procedimiento.

El letrado ha expresado su confianza en que durante la vista "se ponga negro sobre blanco en los hechos delictivos que se imputan a los investigados" para que finalmente sean condenados. Aneas ha recordado la importancia de que el caso se juzgue en España, una competencia que el Tribunal Supremo reconoció a los tribunales españoles frente a la Fiscalía Europea, que intentó quedarse con el procedimiento. "Estamos aquí gracias a que la fiscalía europea finalmente no se quedó con este procedimiento", ha subrayado.

de Aldama, pieza clave

El abogado de Liberum ha destacado el papel fundamental que ha tenido la colaboración del empresario Víctor de Aldama, cuyas penas solicitadas son "muy inferiores" gracias a su cooperación. Para Aneas, esta colaboración "corrobora los hechos delictivos", ya que considera que "una persona no se va a auto inculpar, no tiene sentido que se auto inculpe de una serie de delitos, simplemente por por perjudicar a terceros y perjudicándose a sí mismo". La acusación popular que representa Aneas añade los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial a los ya imputados por la Fiscalía.

Víctor de Aldama declara ante el juez que posee pruebas de la financiación ilegal del PSOE

Aneas ha rememorado en 'Mediodía COPE' la primera declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, que fue "minimizada" e incluso "ridiculizada" por la opinión popular. Ha explicado cómo entonces algunas de sus afirmaciones parecían "descabelladas", como cuando "dijo que había dado dinero en efectivo a un representante del Partido Socialista, al señor Cerdán" o que "no era el único empresario que había dado dinero o comisiones". Sin embargo, el letrado ha afirmado que el tiempo ha demostrado su veracidad: "Cada una de las declaraciones que él fue mencionando se han corroborado, y si todavía alguna de ellas no se han corroborado, están pendiente de procesos de investigación".

El foco en la financiación del PSOE

La información proporcionada por Víctor de Aldama ya ha generado consecuencias. Según ha explicado Aneas, sus declaraciones han provocado la apertura de piezas separadas en la Audiencia Nacional en las que la asociación Liberum también está personada. "La información que el señor Víctor de Aldama ha proporcionado se ha derivado a la Audiencia Nacional, ha tenido cabida por la fiscalía anticorrupción y se ha abierto un procedimiento", ha detallado el abogado, quien se ha mostrado expectante ante posibles novedades: "Yo creo que muy probablemente puede haber noticias al respecto".

Preguntado por si espera que los acusados tiren de la manta, Alexis Aneas ha señalado que, aunque en sus declaraciones previas han negado los hechos y criticado los informes de la UCO, el momento clave llegará al final del juicio. Los tres investigados han solicitado declarar el último día, una jornada que el letrado de la acusación considera crucial. "Yo quedaría pendiente del último día, el día en el que los 3 investigados puedan declarar", ha asegurado, convirtiendo esa fecha en el clímax esperado del proceso judicial.

Para el abogado de Liberum, el juicio que arranca este martes es la oportunidad para tirar de la "madeja para desenmascarar la presunta financiación irregular del partido socialista". El testimonio de testigos, entre los que se encuentran altos cargos, y especialmente las declaraciones finales de Ábalos, Koldo y Aldama, serán determinantes para aclarar si, como sostiene la acusación, el 'caso Mascarillas' es solo "la punta del iceberg de una trama corrupta y criminal" que apunta directamente a la sede del PSOE.