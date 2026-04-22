Inés Cardenal (AICE): "El abastecimiento de queroseno para este verano está garantizado"

La tensión en el estrecho de Ormuz ha alcanzado un nuevo pico esta mañana con el ataque a tres buques, manteniendo el tráfico marítimo bloqueado y disparando la preocupación por la economía mundial.

El precio del petróleo roza de nuevo los 100 dólares por barril mientras la tregua en Irán se mantiene frágil, sin fecha para una negociación con Estados Unidos. Esta incertidumbre ya golpea al sector aeronáutico, donde aerolíneas como Lufthansa han anunciado cancelaciones masivas de hasta 20.000 vuelos hasta octubre.

En este contexto, la directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España, Inés Cardenal, ha intervenido en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja para aclarar si hay riesgo para los vuelos programados en España durante el verano.

Suministro garantizado en España

Inés Cardenal ha asegurado que, pese a la crisis, el suministro en España no está comprometido a corto plazo. "Las refinerías españolas están trabajando a máxima capacidad para maximizar la producción de queroseno y garantizar el abastecimiento en verano y en el futuro", ha explicado. Gracias a las inversiones realizadas, España cuenta con "el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea", lo que permite que "en este momento no estemos teniendo problemas de suministro".

Con la situación actual, el abastecimiento para las vacaciones está garantizado. Cardenal ha detallado que España tiene una baja dependencia del exterior, ya que "producimos el 80% del queroseno que se consume, o sea, solo dependemos un 20% de las importaciones". Además, ha añadido que la producción interna "probablemente esté aumentando" con el "objetivo claro de que no falte producto en España".

España es el país mejor preparado de la Unión Europea para afrontar esta crisis" Inés Cardenal directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España

El futuro depende del conflicto

A pesar del optimismo actual, la directora de comunicación ha subrayado que la duración de esta garantía "va a depender muchísimo de cómo se desarrolle el conflicto". Ha recordado la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía, que ha calificado la situación como "la mayor crisis de suministro de la historia".

No obstante, incluso en el escenario actual con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, Cardenal ha insistido en la fortaleza de la industria nacional, afirmando que "España es el país mejor preparado de la Unión Europea para afrontar esta crisis". Sin embargo, ha concluido que "es muy difícil saber cómo va a evolucionar y qué escenarios nos podemos encontrar".