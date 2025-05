La increíble historia del Paiporta CF, campeón de liga sin campo, balones ni vestuarios: "Es un milagro"

Madrid - Publicado el 29 may 2025, 19:49

Después de la terrible tragedia que sucedió a finales de octubre de 2024 en España, Cadena COPE prometió que nunca se olvidaría de los valencianos y el resto de españoles que sufrieron los estragos de la dana. Por ese motivo, siete meses después, Pilar Cisneros se ha desplazado a uno de los municipios más afectados y uno de los símbolos de la zona cero: Paiporta.

Se lo ha encontrado, desde luego, mucho mejor que en la última visita. La mejoría es evidente, sin embargo, la reconstrucción todavía va poco a poco. La comunicadora de 'Mediodía COPE' ha destacado que lo peor es que todavía hay cientos de ascensores que siguen sin funcionar y que "impiden a mucha gente que pueda tener una vida normal". Sobre todo para las personas con movilidad reducida.

SITUACIÓN ACTUAL DE paiporta

Por otro lado, en cuanto a la calle, Cisneros ha explicado que ya no se ven coches tirados por ningún descampado. Además, las calles están limpias a pesar del polvo que todavía se ve. Entre las curiosidades que más llaman la atención están los garajes sin puerta. Dentro ya no tienen agua ni barro, pero todavía "no están en condiciones para meter los coches".

Otro tema es la preocupación que sigue rondando la cabeza de muchos vecinos de la zona. Mucha gente tiene miedo de aparcar los coches en los parques subterráneos, por ejemplo, porque prefieren dejarlo en la superficie. Aunque sin duda, lo que más llama la atención es la situación de los locales en los que antes había tiendas, bares, concesionarios... etc.

Alamy Stock Photo Imagen una semana después de que la dana arrasara Paiporta (Valencia)

Ahora mismo hay tres tipos de locales en Paiporta según ha contado Pilar Cisneros: los que siguen sin arreglar que están tapados por lonas y vallas, que son en torno al 20%, los que están en obras, que serán otro 20% o incluso el 25%, y el resto, que son los locales totalmente nuevos y remodelados. "Los negocios a pie de calle antiguos ya no existen allí, han desaparecido o están completamente remodelados".

el milagro del paiporta cf

Lo peor sigue estando en la zona más cercana al 'barranco del pollo', justo ahí estaba la zona del polideportivo y también el campo del Paiporta Club de Fútbol, totalmente arrasado por la crecida. El barro lo inundo todo por completo. Arrasó los vestuarios, las oficinas, los trofeos... no queda nada: ni equipaciones, ni siquiera balones para poder seguir jugando. Por todo ello, es casi un milagro poder decir hoy que, tras 7 meses sin campo propio ni para entrenar ni para jugar, el Paiporta Club de Fútbol ha conseguido... ¡Ganar la liga y subir de categoría!

¿Cómo han conseguido este milagro? Pilar Cisneros ha hablado con el presidente del club, Juanjo Casán, el capitán, Cristian Contreras, y el portero, Jorge Creus, quienes le han explicado que lo importante ha sido la unión que ha habido entre el equipo y la afición. Según el capitán: "cuando viene una tragedia así, hay que unirse y eso es lo que nos ha dado la fuerza para poder ganar el campeonato de liga".

Cuando jugaban de locales, necesitaban que otros equipos les prestasen el campo. Así lo ha explicado el presidente: "nos ha prestado su campo el Quart de Poblet, Almussafes o Burjassot, entre otros. Todos se han portado maravillosamente con nosotros". Además, la afición ha seguido al equipo allá donde iba y también, en parte, gracias al presidente, quien se encargaba de recoger a las personas mayores con el coche para llevarles a los partidos.

Pilar Cisneros junto al presidente y el capitán del Paiporta CF

Ahora, las pequeñas tonterías han desaparecido porque "cuando vives una tragedia tan grande, los detalles no tienen importancia", ha asegurado Casán. Sin duda una historia de superación y esfuerzo digna de admirar que tiene un mérito absolutamente espectacular y que es ya historia del Paiporta Club de Fútbol.