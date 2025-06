"¿Habrá otro giro de guion inesperado esta semana?"

"Hasta los que dicen que la política les aburre están enganchados. El caso Koldo, Ábalos, Cerdán se ha convertido en la serie estrella del momento. Intriga, traiciones, grabaciones secretas, dinero en bolsas, señoritas de compañía que sacan discos duros en su ropa íntima. Imposible aburrirse. Y cada semana empieza con un nuevo capítulo en tiempo real. El de hoy la declaración en el Tribunal Supremo de dos de los protagonistas: Jose Luis Ábalos y Koldo García.

Enseguida contamos en este Mediodía COPE lo que han dado de sí estas comparecencias. Ya te adelanto que Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar y que Ábalos ha declarado durante hora y media y que la acusación popular pide para él prisión sin fianza, mientras que la Fiscalía se decanta por seguir con las medidas cautelares. Pero como en las buenas series, cuando las abandonas unas horas o días conviene no olvidar lo que ha pasado en las últimas entregas. Por eso no viene mal repasar la intensidad de lo ocurrido en la última semana. Para no perder el hilo. Así que, como se dice en términos seriéfilos, en capítulos anteriores:

Lunes 16: ejecutiva del PSOE, rueda de prensa posterior de Pedro Sánchez en la que decide salir al ataque tras el shock por la imputación de Santos Cerdán, secretario de organización del partido:

-Anuncia una dirección colegiada de transición en el partido.

-Expulsa a Ábalos del PSOE año y medio después.

-Vuelve a descartar el adelanto electoral.

-Y deja para acabar la rueda de prensa, un final para la historia del meme: "Son las cinco y no he comido"

Martes 17: Vuelve al género epistolar que tanto le gusta en una alarga carta a la militancia. Es el día en el que trasciende que tras el registro de la UCO a la casa de Ábalos del 10 de junio, la amiguita que le acompañaba, Anaís, intentó sacar escondido en su ropa interior un pendrive con información y audios grabados de Ábalos con dirigentes del partido incluido Pedro Sánchez. Insuperable.

Miércoles 18: sesión de control en el Congreso, la más bronca de la legislatura.

Jueves 19: la trama Cerdán se expande a Navarra, que en realidad es dónde empezó todo. Dimite el número dos de la presidenta María Chivite por ocultar que su pareja trabajó en Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán que habría recibido varias concesiones públicas.

... Y El viernes, la bomba de la semana

Y el viernes llega la gran bomba de la semana, la GBU 57, la anti búnker de la política patria, uno de los picos de tensión dramática del serial: La imagen de la UCO entrando en la sede socialista de Ferraz para clonar los correos electrónicos del ordenador de santos Cerdán.

Y así llegamos a este lunes con el socialismo conteniendo la respiración desde primera hora de la mañana ante lo que Ábalos y Koldo pudieran declarar ante el juez Leopoldo Puente.

La posible reunión a última hora de ayer entre los propios investigados parecen haber desactivado la bomba que se intuía de tirar de la manta ante un posible acuerdo con la fiscalía. Pequeño respiro de momento para Sánchez que pretende quitarse de en medio refugiándose en la agenda internacional hasta el comité Federal del próximo 5 de julio.

Pero nadie garantiza un nuevo sobresalto. ¿Habrá otro giro de guion inesperado esta semana?

CONTINUARÁ..."