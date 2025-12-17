Llorca exige a Sánchez un trato justo para la Comunidad Valenciana: financiación, agua y ayudas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "no satisfactoria" su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le ha entregado un documento con 100 acciones para avanzar juntos. Pese a un tono "amable y de trabajo", Llorca ha lamentado que los graves problemas de la comunidad "van a seguir" al no obtener compromisos firmes en financiación o agua.

Un modelo de financiación "injusto"

El primer gran bloque de la reunión ha sido la financiación autonómica. Llorca ha recordado que la Comunidad Valenciana es la "peor financiada de España" y que el 80% de su deuda deriva de esta infrafinanciación. Sánchez le ha trasladado que prepara una propuesta de financiación para principios de año.

Mientras llega esa reforma, Llorca ha exigido una medida inmediata: un fondo de nivelación transitorio. Ha recordado al presidente que este fondo era un acuerdo unánime en la mesa 'pel finançament just', de la que el PSOE valenciano se retiró. "Te pido que des la orden para que vuelvan", le ha solicitado directamente.

Respecto a la condonación de la deuda, el president ha mostrado su total desacuerdo con la quita planteada por el Ejecutivo, ligada a las exigencias de ERC. Considera que aceptarla sería un agravio comparativo: "sería como aceptar la pedrea, cuando otro está llevándose el premio, el premio de la lotería", ha ejemplificado.

Sería como aceptar la pedrea, cuando otro está llevándose el premio, el premio de la lotería" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat Valenciana

La gestión del agua y la DANA

En materia de agua, Llorca ha defendido la "necesidad imperiosa" de garantizar el trasvase Tajo-Segura, frente a la apuesta del Gobierno por el agua desalada. Ha advertido que la infraestructura para canalizarla no está construida, poniendo en "mucho peligro" la huerta alicantina.

El único compromiso firme que Llorca ha obtenido de Sánchez es la constitución de la comisión mixta para la reconstrucción post-dana, una medida que, según el president, llega con demasiado retraso. "Para mí no es un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio", ha criticado.

El president valenciano ha reclamado celeridad en las obras pendientes para evitar nuevas inundaciones, pidiendo que se tramiten por la vía de emergencia en lugar de por procedimientos ordinarios, que podrían demorarlas "unos 7 años" en algunos municipios.

Llorca ha denunciado la sensación de discriminación en las ayudas. Ha solicitado que los 520 millones de euros movilizados por la Generalitat, y asumidos como deuda, se conviertan en una ayuda directa a fondo perdido por parte del Estado.

Vivienda, infraestructuras y economía

En otros asuntos, Llorca ha propuesto bajar el IVA del 10% al 4% para la adquisición de vivienda y ha ofrecido a Sánchez sumar al Gobierno central al Plan Vive valenciano. Además, ha manifestado su discrepancia sobre el ritmo de ejecución del Corredor Mediterráneo y ha exigido el soterramiento de las vías en Alfafar.

Finalmente, ha expuesto los problemas de los sectores productivos, reclamando ayudas directas para el sector azulejero similares a las de Italia y más control en aduanas para el textil y el juguete. También ha mostrado su oposición a los recortes de la PAC y a la reducción de días de faena para los pescadores.

Por último, ha vuelto a incidir en la necesidad de que se apliquen exenciones fiscales a las personas que "lo han perdido todo" por la dana, tanto en el pago de impuestos como el IBI como en el IVA de las reformas de sus viviendas y negocios.